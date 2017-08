Ţepe în stradă cu voie de la poliţie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Vânzătorii de iluzii de pe Calea Naţională, care spun că pot transforma copiii şi nu numai în vedete, continuă să-şi desfăşoare activitatea, deşi mai mulţi botoşăneni au acuzat faptul că promisiunile lor seamănă a escrocherie. Cu toate că oamenii au cerut ca poliţia să facă ordine în stradă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) susţin că activitatea firmei ar fi legală.

„În prezent, sunt două plângeri penale în lucru pentru înşelăciune”, spune Nicoleta Federciuc, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Botoşani, însă botoşănenii acuză că mai multe sesizări legate de ceea ce se întâmplă în stradă nici măcar nu au fost primite de poliţişti, pe motiv că la mijloc ar fi vorba de un „litigiu civil”, întrucât ar fi fost semnate contracte între părţi. Asta în condiţiile în care în februarie reprezentanţii IPJ au emis un comunicat de presă prin care atenţionau populaţia asupra acestor practici şi îi îndemnau pe botoşăneni să refuze să devină „victime ale unor posibile înşelăciuni”.

Ţinta o reprezintă de regulă tinerele, femeile cu copii mici, dar şi cele de vârsta a treia, care sunt abordate de câţiva tineri, în apropierea Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, vizavi de Piaţa Centrală, şi care le propun o colaborare „irezistibilă”, să devină imaginea unei companii la lansarea anumitor produse, interlocutorii diind ameţiţi cu fluturaşi plini de fotografii şi cu şedinţe foto.

Cel mai bun exemplu este al Alinei C., o tânără care a fost acostată pe 15 iunie, imediat după ce a coborât dintr-un maxi-taxi. Femeia povesteşte că era cu cei doi copii ai săi şi a fost abordă sub pretextul că va fi o prezentare de modă pentru copilaşi, iar la final va fi o premiere cu hăinuţe şi biciclete. „Iniţial nu am vrut să merg, dar la insistenţele copiilor am acceptat. M-au dus într-un birou, unde o domnişoară brunetă mi-a pus o hârtie în faţă să o semnez, amintind şi de o fotografie care ar urma să o realizeze, iar la final mi-a cerut şi 100 de lei taxă de participare. Am plătit doar pentru fetiţă, dar nu am apucat să citesc ce scria. Abia acasă am realizat că fusesem păcălită”, s-a destăinuit Alina C.

A doua zi a mers la poliţie, însă agentul care era de serviciu nici nu a băgat-o în seamă. S-a consultat cu mai multe rude şi abia în urma unui apel telefonic la conducerea IPJ femeia a fost contactată de poliţişti, iar plângerea ei a fost înregistrată.

Ulterior, Alina C. s-a prezentat la sediul aşa-zisei firme de casting, unde a cerut rezilierea contractului şi a cerut banii înapoi, pe care însă nu i-a mai primit.

Povestea Alinei C. seamănă însă cu alte zeci de întâmplări relatate de botoşăneni care acuzau faptul că una li se spunea de către racolatori în stradă şi altceva este menţionat în convenţie. Cu toate acestea, poliţiştii susţin că „activitatea este legală”, deşi ceea ce se întâmplă confirmă definiţia înşelăciunii din Codul penal, respectiv „inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (...), în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă”.

