Bărbat mort în drum spre casă

Mort în văzul lumii. Un bărbat de 66 de ani din Socrujeni a căzut în mijlocul străzii, suferind un stop cardiac. Acesta se îndrepta spre casă, dar la un moment dat a început să se simtă rău. Deşi a încercat să se grăbească pentru a ajunge acasă, după doar câţiva paşi s-a prăbuşit pe asfalt, la doar câteva zeci de metri de propria gospodărie.

Un localnic care l-a văzut a sunat la 112, la faţa locului fiind trimis echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Între timp, însă, dintre zecile de vecini strânşi la faţa locului, doar o femeie a avut o tentativă de a-i acorda bărbatului primul ajutor.

Din păcate, până la sosirea cadrelor medicale de la Botoşani, nu s-a mai putut face nimic. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator şi, deşi au fost făcute manevre de resuscitare chiar la faţa locului, acesta nu a mai putut fi salvat. „Poate dacă fiecare om care privea îi făcea masaj cardiac două minute, mai avea o şansă. Ei, în schimb, îşi dădeau cu părerea de pe margine, că a survenit un accident vascular, că are ochii într-un fel, că a suferit un infarct pentru că are o anumită culoare, etc. Dar nimeni să încerce să îi acorde ajutor”, a spus un asistent din cadrul UPU-SMURD.

Trupul neînsufleţit a fost ridicat de Medicina Legală, iar medicii legişti vor stabili cauza decesului.