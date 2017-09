Guvernul ţine Botoşaniul în gropi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Depăşiţi din nou de priceperea vecinilor din Suceava şi Iaşi, botoşănenii mai au de aşteptat pentru asfaltări şi drumuri moderne. Judeţul Botoşani speră de ani de zile la finanţarea pentru realizarea aşa-zisului „drumul strategic”, însă autorităţile sucevene, având ca partener judeţul Iaşi, ne-au luat-o înainte şi au primit deja parafa ministrului Rovana Plumb pentru o reabilitare de proporţii a drumurilor judeţene.

Mai precis, în această săptămână ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, a participat la Iaşi la semnarea contractului de finanţare pentru un vast obiectiv de investiţie rutieră în judeţele vecine, incluse în „Axa rutieră strategică 1 Iaşi-Suceava”. Fondurile nerambursabile vor fi în valoare de aproape 73 milioane de euro, dintre care 58 milioane de euro provin din fonduri europene şi alte aproximativ 9 milioane de euro de la bugetul de stat. Proiectul prevede reabilitarea a aproape 170 de kilometri de drumuri judeţene de pe teritoriul celor două judeţe, dintre care 92 de kilometri în judeţul Iaşi, după finalizarea investiţiei urmând ca 22 de comune şi oraşe din cele două judeţe să fie conectate la reţeaua trans-europeană de transport (TEN-T). Documentaţia a fost depusă în luna noiembrie a anului trecut în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 la Agenţia de Dezvoltare Regională N-E din Piatra Neamţ.

Autorităţile botoşănene declarau în martie anul trecut, prin vocea preşedintelui de CJ de la acea oră, Gheorghe Sorescu, că proiectul privind drumul strategic al Botoşanilor este pregătit şi va fi depus imediat ce se va deschide linia de finanţare. În acest an, preşedintele Costică Macaleţi declara în iulie 2017 că proiectul va fi depus cât de curând, imediat ce se vor perfecta procedurile aferente. Una peste alta, drumul strategic al botoşănenilor, constând în cinci tronsoane, tot de drum judeţean, nu are finanţare nici la această oră. Valoarea acestuia a fost estimată la 73,9 milioane de euro, similară cu finanţarea prinsă de vecinii noştri.

Investiţia din Botoşani, ce ar însemna o mare realizare pentru un judeţ cu artere rutiere de foarte proastă calitate, mai are însă de aşteptat. „Cei de la Iaşi şi Suceava au depus documentaţia de anul trecut, în timp ce noi am făcut acest lucru abia în luna iulie, anul acesta. Momentan proiectul nostru este la stadiul de verificare administrativă, urmând ca în luna octombrie a acestui an să primim şi noi un răspuns”, a spus şeful CJ.

Senatorul Doina Federovici, preşedintele PSD Botoşani, a confirmat că proiectul botoşănean este în faza de evaluare financiară, a trecut de evaluarea tehnică, urmând celelalte etape.

- Irina SIMINICEANU

- Alexandru DOROFTEI