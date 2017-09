Distracţie cu mii de persoane la September Fest

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mii de botoşăneni s-au distrat la sfârşitul săptămânii trecute, în Centrul Vechi, la September Fest. Dacă unii au stat la terase, alţii au cântat şi s-au distrat în zona din faţa scenei. Cei cu copii mici au preferat zona cu distracţii specifică acestora. Toţi au reclamat, însă, mizeria şi preţurile mari.

Peste o mie de persoane au venit aseară în centru, pentru a urmări prezentarea FC Botoşani, dar şi recitalurile susţinute de Spitalul de Urgenţă, Valentina Tipa Lulciuc, The Brothers şi Nineka.

Îmbulzeală pentru autografe de la Randi

Cei mai mulţi petrecăreţi s-au aflat în Centrul Vechi sâmbătă seară. Momentul culminant a fost concertul susţinut de Randi, la care au luat parte peste 2.000 de persoane. Artistul a apărut pe scenă spunându-le spectatorilor că i-a fost dor de ei. “Nu ştiu dacă vă amintiţi, dar am doi ani de când nu am mai fost la Botoşani şi am murit de dorul vostru”, a spus Randi la intrarea pe scenă, după care şi-a deschis recitalul cu piesa “Ochii ăia verzi”, care a fost cântată în cor cu botoşănenii.

Pentru a-i încânta pe spectatori, artistul a ales să le facă o surpriză celor prezenţi, cântând „Trandafir de la Moldova”. Aplaudat minute în şir, acesta a fost aşteptat la ieşirea de pe scenă de zeci de botoşăneni, care au dorit să se pozeze cu el şi să obţină autografe. La un moment dat, aceştia au rupt gardul de protecţie amenajat de jandarmi.

O altă artistă care a încântat publicul a fost botoşăneanca Ioana Ignat. În vârstă de numai 19 ani, pe care i-a împlinit luna trecută, tânăra a ales o ţinută extravagantă şi oarecum provocatoare.

Piesa care i-a făcut pe tineri să cânte alături de ea a fost una din repertoriul internaţional al Larei Fabian - „Je t’aime”. Ce a prins cel mai mult la public a fost faptul că botoşăneanca a interpretat toate piesele live, ea fiind acompaniată de o trupă cu care merge în concerte. „Voi reveni cu drag de fiecare dată acasă la botoşănenii mei” a spus artista la finalul concertului.

Piesă prezentată în primă audiţie de Ovi

Pe scenă a urcat sâmbătă seară şi Ovi, botoşăneanul care a cântat alături de Paula Seling la două ediţii ale Eurovision. Degajat, artistul a intrat în dialog cu cei adunaţi în faţa scenei, reuşind să-i cucerească pe tineri. În timpul concertului, el le-a făcut o surpriză botoşănenilor, interpretând în premieră o melodie realizată în colaborare cu cei de la Ha-ha Production (n.r. - casa de producţie a lui Smiley), care va fi lansată luni.

Momentul de vârf a fost adus de piesa „Playing with fire,” cu care el şi Paula au obţinut pe locul III la Eurovision. „În mod normal, Paula ar fi trebuit să fie şi ea aici, dar vă salută cu drag!", a spus Ovi.

El a ieşit de pe scenă în aplauzele botoşănenilor.

