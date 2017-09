Război între primărie şi APM

« Alte stiri din categoria Actualitate

Edilii botoşăneni şi conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) nu se pot pune de acord în privinţa concesiunii pe care instituţia de mediu trebuie să o plătească pentru un teren în suprafaţă de 970 de metri pătraţi. Este vorba despre terenul unde se află sediul APM.

Instituţia a încheiat un contract cu Primăria Botoşani în iulie 1992, în baza căruia plătea o concesiune de o sută de lei vechi pe metru pătrat pe an pentru 970 de metri pătraţi. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 25 de ani. „Acest contract a fost renegociat la 1 martie 2009, în urma renegocierii redevenţa a devenit 7 lei noi pe metru pătrat pe an, această redevenţă fiind indexată anual cu indicele de inflaţie. La finele lunii iulie, în acest an, a expirat contractul vechi din 1992, iar în Consiliul Local s-a aprobat prelungirea cu trei ani”, a declarat viceprimarul Marian Murariu. A urmat şedinţa de renegociere, preţul, fiind vorba de zona I, urmând să fie de 57,59 lei pe metru pătrat pe an pentru suprafaţa ocupată de clădire, respectiv 11,07 lei pentru spaţii verzi şi accese.

Eugen Mateciuc, directorul APM, s-a prezentat la şedinţa de negociere, dar a refuzat să semneze actele, motivând că suma este prea mare, că este ordonator de credite, că primeşte bani de la minister şi nu are de unde plăti. Ulterior, conducerea APM a făcut o adresă către primărie, în care a făcut trimitere la un articol din Codul Fiscal, potrivit căruia instituţiile publice nu datorează impozit şi taxă pe teren. „În urma consultării cu colegii de la Direcţia Economică şi de la Taxe şi Impozite, am înţeles că APM nu plăteşte impozit pe clădire şi taxă pe terenul concesionat, numai că redevenţa nu este o taxă şi trebuie plătită”, a mai spus Marian Murariu.

Potrivit edilului, municipalitatea va înştiinţa conducerea APM că trebuie să se conformeze atât legilor, cât şi hotărârilor de Consiliu Local. APM ar urma să plătească anual aproximativ 24.600 de lei.

Relaţiile dintre primărie şi APM nu sunt dintre cele mai cordiale, dat fiind faptul că specialiştii în protecţia mediului insistă ca municipalitatea să reloce la Stăuceni cele peste 100.000 de tone de deşeuri din cele trei spaţii de depozitare temporară de la Rediu. Motivând că relocarea presupune un efort financiar de peste 3 milioane de euro, edilii au tot solicitat să primească undă verde pentru ca deşeurile să rămână în zona Rediu să şi fie aplicată o metodă de neutralizare similară cu cea de la vechea rampă.