Porţi deschise în muzee de Zilele Patrimoniului

« Alte stiri din categoria Actualitate

Zilele Europene ale Patrimoniului vor fi marcate mâine şi sâmbătă cu acţiuni organizate de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional. Manifestarea, care se va derula sub genericul „Patrimoniu cultural - Natura - armonii”, va avea loc la Ipoteşti, în Amfiteatrul „Laurenţiu Ulici”.

„Peisajul cultural implică şi un peisaj natural. Pentru că Botoşaniul are şi cultură, dar are şi natură, ne-am gândit să punem ambele lucruri la un loc şi să facem evenimentul la Ipoteşti în acest an, pentru că s-au făcut ceva lucruri în ultimii ani la Lacul Mihai Eminescu”, a declarat Dănuţ Huţu, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură.

Oficialul a mai anunţat că, în cadrul evenimentului, mâine va fi lansată broşura „Monumentele noastre botoşănene - Ghid pentru proprietarii şi administratorii monumentelor istorice precum şi pentru autorităţile publice locale”. Broşura a fost realizată de Direcţia Judeţeană de Cultură Botoşani, în 400 de exemplare, şi va fi distribuită gratuit proprietarilor de clădiri incluse în lista monumentelor istorice şi autorităţilor publice locale.

De asemenea, în aceeaşi zi va avea loc şi dezbaterea cu tema „Protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural al judeţului Botoşani”, la care vor participa oficiali din administraţia publică locală, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură, dar şi de la instituţii cu atribuţii în domeniul patrimoniului natural.

Sâmbătă, zi în care se marchează Zilele Europene ale Patrimoniului, toate instituţiile muzeale din judeţ vor organiza Ziua porţilor deschise.

Zilele Europene ale Patrimoniului sunt sărbătorite în fiecare an, pe 16 septembrie, de milioane de europeni, la iniţiativa Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

- Mădălina ACSINTE