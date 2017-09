Şcoala Populară de Arte şi-a dublat numărul de cursanţi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Şcoala Populară de Arte are tot mai mulţi cursanţi de la an la an. Potrivit lui Liviu Andronic, directorul instituţiei de cultură care iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, în acest an numărul cursanţilor a ajuns la 612, faţă de 280 cât au fost anul trecut. Printre cursanţi se numără şi zece persoane cu dizabilităţi.

Elevii şcolii urmează cursuri de canto muzică clasică, canto muzică uşoară, canto muzică populară, pian, vioară, acordeon, orgă electronică, instrumente de suflat, chitară, dans de societate, pictură, grafică, pictură decorativă, canto muzică instrumentală, iniţiere dans popular sate, iniţiere folclor, artă populară ţesut-cusut, artă populară - încondeiat ouă, artă populară cioplit lemn, dans modern.

„Să atingi stelele, un vis pe care îl avem, probabil, din copilărie. Un vis pe care îl putem împlini, sau nu. Dar important este drumul pe care îl parcurgem şi puterea pe care o căpătăm, pentru a depăşi obstacolele”, a declarat Liviu Andronic.

Oficialul a adăugat că în perioada următoare va fi organizată prima ediţie a unui festival judeţean de dans popular tradiţional.

Tot Şcoala Populară de Arte va organiza Festivalul de meşteşuguri populare la Hulub în comuna Dângeni, manifestare care va avea loc în curtea meşterului Marcel Apalaghiei. Aceeaşi instituţie va organiza un festival de muzică uşoară, dar şi de pian.

„Sperăm ca festivalul de pian sa aibă succes pentru că sunt foarte rare în toată Moldova, dar mai ales în judeţul Botoşani”, a concluzionat Liviu Andronic.

- Mădălina ACSINTE