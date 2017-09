Sinistraţi după o explozie în bloc

« Alte stiri din categoria Actualitate

Municipiul Botoşani a fost zguduit ieri de o explozie de proporţii, care a avut loc pe una dintre cele mai circulate străzi din oraş. Un apartament situat pe strada Primăverii, la intersecţia cu Octav Onicescu, a fost pur şi simplu spulberat după ce proprietarul ar fi uitat aragazul deschis.

Bubuitura produsă de deflagraţie s-a auzit la sute de metri, iar pe o rază de 100 de metri străzile au fost acoperite cu sticlă. Explozia a fost atât de puternică, încât blocul s-a crăpat de-a lungul unui tronson de apartamente, de la etajul al doilea, până la patru.

Scenele de imediat după momentul exploziei păreau desprinse din filmele de groază. Bucăţile smulse de explozie din tencuială şi sticla spartă s-au transformat în proiectile. Oameni speriaţi, dezorientaţi, şi care alergau cât mai departe de bloc au încărcat scena de dramatism. Un bărbat era cărat pe braţe de pompieri din blocul afectat, în timp ce un copil plângea cu disperare lângă mama lui, lovită la cap de proiectilele din tencuiala blocului. „Te rog nu muri, te iubesc!”, striga copilul, în timp ce cadrele medicale care o îngrijeau pe mamă încercau să-l asigure că totul va fi bine. Clienţii şi angajaţii frizeriei de la parterul imobilului au ieşit în stare de şoc.

„Am auzit o bubuitură puternică şi umbla blocul. Cădea ceva, dar nu ştiam ce. O tundeam pe doamna şi a văzut o flacără puternică. Am ieşit afară. Am crezut iniţial că e cutremur. Am crezut că o să cadă blocul pe noi. Nici nu ştiam încotro să o apucăm”, a povestit una dintre angajatele frizeriei. „Avem apartamentul la etajul patru. Au sărit uşile de la intrare, de la camere. Nu avem siguranţă în blocul ăsta”, a spus unul din locatarii imobilului.

Proprietarul apartamentului era în stare critică

Potrivit autorităţilor, explozia a fost înregistrată la etajul al doilea al imobilului, locuit de un bărbat în vârstă de 75 de ani. De altfel, acesta a fost şi cel mai grav rănit, fiind preluat de o ambulanţă cu medic şi transportat imediat la Urgenţe. Bărbatul a fost internat în stare critică pe secţia de reanimare a Spitalului Judeţean, urmând a se încerca stabilizarea lui şi trimiterea într-o clinică universitară.

În afară de proprietarul apartamentului, la spital au mai ajuns alţi trei adulţi şi un copil din bloc, precum şi o femeie şi un tânăr care se aflau pe trotuar şi au fost nimeriţi de bucăţile de tencuială, geam şi tâmplărie. Cele şase victime au suferit contuzii, escoriaţii şi atacuri de panică, fiind însă în afara oricărui pericol.

Apartamentul unde a avut loc explozia a fost distrus în totalitate, imaginile din interior fiind cutremurătoare.

Aseară în jurul orei 20.30 pompierii încă erau la faţa locului cu un utilaj special pentru a dezafecta balconul care prezenta pericol de prăbuşire.

Pază pusă la apartamentele părăsite în grabă

Prefectul Dan Şlincu a convocat ieri după-amiază, o şedinţă extraordinară a CJSU Botoşani, pentru a analiza consecinţele evenimentului. De asemenea, prefectul a dispus ca echipaje mixte ale jandarmilor şi ale Poliţiei Locale să asigure paza blocului şi a bunurilor din toate apartamentele.

Pentru moment, nu se impune asigurarea unui spaţiu de cazare pentru cei afectaţi, întrucât locatarii au afirmat că vor locui la rude.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean în Construcţii Botoşani, dar şi cei ai ISU, au decis că blocul nu va putea fi locuit până ce nu va fi expertizat.

Reprezentanţi ai ISU Botoşani, IPJ Botoşani şi ai furnizorului de gaze naturale efectuează cercetări pentru stabilirea cauzei probabile de producere a evenimentului.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.