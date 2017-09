Istorii medievale din Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Inaugurăm o rubrică nouă prin care ne propunem prezentarea unor aspecte mai puţin cunoscute din geneza şi evoluţia târgului medieval al Botoşanilor. Vor fi crâmpeie de viaţă de acum câteva sute de ani, cu întâmplări mai mult sau mai puţin fericite, cu preoţi şi laici, domni şi domniţe, dregători şi simpli târgoveţi ori ţărani, români, armeni, evrei, turci, greci, ruşi, lipoveni şi alte etnii din multele ce au convieţuit pe aceste meleaguri.

Toponimul Botoşani

,,Botoşanii! De unde să vie numele oraşului şi al judeţului acestuia, unul dintre cele mai însemnate oraşe, şi unul dintre cele mai bogate judeţe ale Moldovei?” Această întrebare, adresată sieşi, dar şi cititorilor, în chiar prima pagină a lucrării sale, “Monografia oraşului Botoşani”, de către marele etnograf Artur Gorovei, continuă să fie una de actualitate.

În legătură cu originea numelui Botoşanilor au existat vii discuţii, încă din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Fiind o perioadă de pionierat pentru ştiinţele istorică şi lingvistică, nu puteau să lipsească interpretările fanteziste, cum era cea din 1872, conform căreia numele oraşului ar deriva de la o căpetenie tătară ce ar fi trecut prin aceste locuri, Batu-Han. O altă variantă propusă este termenul botàş (viţă de vie sădită de un an sau, în accepţia DEX-ului, ,,porţiune de lăstar, de rădăcină sau de frunză, detaşată de la planta mamă şi sădită în pământ, cu scopul de a se înrădăcina şi de a forma o plantă nouă”), care nu poate fi corectă atâta timp cât, aşa cum remarca istoricul C. C. Giurescu, substantivul având acest înţeles are altă ortografie, butàş, ortografie şi pronunţie corecte, în care accentul cade pe ultima silabă, spre deosebire de Bòtăş - Bòtăşani, în care este accentuată prima silabă. Filologul Iorgu Iordan credea că numele Botoşanilor ar deriva de la substantivul botuşele-botoşei, încălţări asemănătoare unor opinci, dar şi această asociere nu este credibilă.

Cel mai probabil, aşa cum a arătat-o şi Nicolae Iorga, numele aşezării provine de la un personaj istoric, Botăş sau Botoş pe numele său, astfel încât în actele medievale târgul apare sub numele de Botăşeni, adică târgul lui Botăş şi al urmaşilor săi. Un alt istoric, Constantin C. Giurescu, arăta că numele Botoşanilor are o origine pur românească, încadrându-se în şirul toponimelor cu terminaţiile -ani, -eni, -eşti, simbolizând descendenţa comună a unui grup de la un strămoş care a fost întemeietorul sau primul dintre stăpânii locului. În spaţiul românesc extracarpatic sunt foarte multe aşezări al căror nume derivă de la un prim proprietar al locului: Focşani (aşezarea lui Focşa şi alor săi), Săveni (strămoşul, atestat şi documentar, este Sava hânsarul), Bucureşti (oraşul lui Bucur şi al urmaşilor săi), Cătămărăşti (sat şi comună al cărui prim proprietar a fost un oarecare Catamare) etc.

Cine va fi fost, aşadar, acest personaj semilegendar, al cărui nume îl poartă şi în prezent, după sute de ani distanţă de epoca în care i-a fost dat, oraşul Botoşani? Nu vom şti cu certitudine, poate, niciodată, dar operând cu informaţiile păstrate, cu ipotezele formulate de istoricii menţionaţi anterior şi valorificând propriile observaţii şi interpretări, putem formula câteva concluzii.

A existat o persoană cu numele Botoş, poate Botăş sau un alt derivat apropiat, originară din Transilvania (poate chiar din Maramureş), care venind la răsărit de Carpaţi va da o nouă viaţă unei aşezări statornice mai vechi, ce îi va purta de atunci numele, înveşnicindu-i-l, sau căruia i se vor concede, lui şi însoţitorilor săi, anumite privilegii, de la care fapt pornind aşezarea se va numi, de asemenea, după numele său.

În actele medievale, cele mai des întâlnite forme ale toponimului Botoşani sunt Botăşani, Botăşăni, Botuşăni, Botoşăni, Botăşeni, Botoşeni, Botuşani şi, bineînţeles, forma actuală. Nu se poate desprinde o concluzie fermă în legătură cu folosirea uneia sau alteia dintre aceste forme, dar în urma citirii şi transcrierii unui număr însemnat de documente care menţionează numele târgului Botoşani am observat că, în cele mai multe dintre situaţii, se foloseau formele derivate plecând de la radicalul Botăş (Botăşani, Botăşeni, Botăşăni); în documentele din secolul al XVI-lea, în copiile mai târzii după actele din secolul al XVI-lea, dar şi în cronicile referitoare la evenimente din acest secol se foloseşte, cu precădere, forma Botăşani. Generalizarea tiparului de azi, Botoşani, se va face târziu, în epoca modernă.

- Prof. dr. Daniel Botezatu