A-şi da arama pe faţă

Povestea vorbei

Aproape fiecare dintre noi am folosit, măcar o dată-n viaţă, expresia „şi-a dat arama pe faţă” sau, mai direct, „ţi-ai dat arama pe faţă”! Iar când am folosit-o, am făcut-o cu referire la o persoană care, într-un anumit context, şi-a dezvăluit adevăratul caracter, şi-a devoalat adevărata fire, de regulă una mai puţin plăcută, care până atunci căutase să o ascundă sub masca onorabilităţii.

Ce-o fi vrând să însemne, aşadar, această asociere între faţă, un metal comun precum arama sau cuprul şi reproşul făcut cuiva? Totul pleacă de la evul mediu, mai precis de la particularităţile monedelor care circulau în spaţiul medieval românesc. Şi atunci, ca şi acum, fiecare monedă avea o valoare mai mult sau mai puţin clar definită şi nişte subdiviziuni monetare cu o valori evident mai mici. Cele mai valoroase, dar şi cu o circulaţie mai redusă, erau monedele din aur (ducaţi, taleri, zloţi, ughi sau galbeni, florini ş.a.). Urmau, ca valoare, monedele de argint, apoi cele numite bilon (aliaj al cuprului cu foarte puţin argint), cele de bronz şi, în sfârşit, cele de aramă.

În Moldova medievală, domnul Petru I Muşatinul îl împrumută, în 1388, pe regele Poloniei, Vladislav Iagiello, cu suma de 3.000 de „ruble frânceşti de argint”, o sumă care arată potenţialul economic al ţării, de vreme ce ea era echivalentul a 538 de kg de argint fin, sau 52 kg de aur fin. Cu cât titlul monedei (titlul unei monede reprezintă raportul dintre cantitatea de metal nobil, aur sau argint din acea monedă, şi masa totală a monedei) este mai mare, cu atât valoarea monedei este mai mare.

În acest context, nu este de mirare că au existat dintotdeauna falsificatori de monede. Ştim, de pildă, că în timpul lui Eustratie Dabija, domn al Moldovei între 1661-1665, este atestată o bănărie-monetărie la Suceava şi mai ştim şi că domnul încuraja ca aici să se bată şi bani falşi, cărora li se va spune şi calpi (din turcescul Kalp, care înseamnă fals, prefăcut). Falsificatorii de monedă erau numiţi în documentele medievale şi calpuzani. La 30 aprilie 1838, Tribunalul judecătoresc al ţinutului Botoşani trimitea epitropiei bisericii Sf. Paraschiva (actuala biserică de pe strada Unirii) o înştiinţare că în clopotniţă îşi avuseseră atelierul de falsificat doi calpuzani, iar pentru cercetarea acestora epitropia trebuia să comunice zilele când a fost prădată biserica, banii şi obiectele furate.

Cel mai la îndemână metal folosit la falsificarea monedelor era şi cel mai accesibil, arama. Procedura era simplă: se falsificau ştanţele originale, cele care „băteau”/fabricau banii legali aflaţi în circulaţie, iar cu aceste ştanţe se făceau monede de aramă asemănătoare cu cele din argint (se falsificau mai ales monedele din argint, care circulau mai mult decât cele din aur). Peste acest miez consistent de aramă se aplica un strat foarte fin de metal nobil, aur sau argint. Cum banii circulau foarte des, ajungând prin multe mâini, la un moment dat stratul poleit de deasupra dispărea, lăsând să se vadă arama banului fals.

Când stratul fin de metal nobil de deasupra se ducea, se vedea adevărata faţă a celui gravat pe monedă, o faţă de aramă. Se prea poate ca persoana prinsă folosind o asemenea monedă falsă să fie obligată a face proba prin frecarea monedei de faţa sa, în principiu mai curată decât mâinile. Urma de aramă rămasă întărea sensul expresiei, a-şi da arama pe faţă însemnând a se demasca, a-şi arăta vinovăţia. Poate de aici şi expresia „a fi cu faţa curată”, adică a fi nevinovat, cinstit.

A-şi da arama pe faţă, înseamnă aşadar a renunţa, voit sau nu, la aparenţa frumoasă, dar mincinoasă, a caracterului etalat până atunci şi a da la iveală ceea ce se ascunde dedesubt, sub poleiala acestei aparenţe. Iar ceea ce se ascunde dedesubt şi iese la suprafaţă, este şi ceea ce era conţinutul principal al monedelor falsificate: arama.