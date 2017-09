Apă mai scumpă după creşterea salariilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşănenii vor plăti mai mult pentru un metru cub de apă, dacă solicitarea directorului Nova Apaserv, Albert Tănasă, făcută către cei de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, va fi aprobată. Asta deşi societatea nu întâmpină probleme financiare. „Am depus la ANRSC toată documentaţia şi am cerut majorarea preţului la serviciile apă canal cu 5,4 %. Cred că se va majora cu mai puţin decât cu ce am cerut noi. S-a luat această hotărâre deoarece au crescut preţurile la gaz şi la energia electrică, acestea fiind principalele elemente de cost. Doar de la iunie la iulie a fost o diferenţă de 49 de lei pentru fiecare megawatt consumat. Plus că a trebuit să majorăm salariul la 184 de angajaţi din cauza creşterii salariului minim pe economie”, a spus managerul general al Nova Apaserv.

Toate aceste majorări, mai spune Albert Tănasă, nu au fost prevăzute în bugetul de anul acesta, astfel că s-a ajuns la această situaţie. Ultima majorare a tarifului la aceste servicii a fost la 1 noiembrie anul trecut, când utilizatorii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare au început să plătească 3,56 lei pe metru cub (fără TVA), faţă de 3,52 lei înainte, cu 0,04 lei pe metru cub mai mult.

Pentru serviciul de canalizare-epurare, tariful a crescut de la 2,55 lei pe metru cub la 2,59 lei pe metru cub, fiind operată o majorare de 0,04 lei. Atunci creşterile au fost explicate prin obligaţiile şi condiţiile asumate de operator prin Contractul cu finanţare externă şi Contractul de credit BERD, încheiate pentru realizarea noilor investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare.

O factură pentru 10 metri cubi de apă consumată costă în jur de 75 de lei, iar dacă iniţiativa directorului de la Nova Apaserv va fi luată în considerare de către ANRSC, botoşănenii vor ajunge să plătească pentru aceeaşi cantitate aproximativ 80 de lei.