Zona de agrement din parc s-a închis

Zona de agrement din Parcul Mihai Eminescu a fost închisă de autorităţi la începutul acestei săptămâni. Zona a reprezentat un punct de atracţie în această vară. În condiţiile în care deschiderea Parcului Cornişa se tot amână, multe persoane au ales să se plimbe pe lacul din parc, cu hidrobicicletele, cu bărcile, sau să-şi ducă copiii în zona unde se află mai multe obiecte de joacă. În aceste condiţii, încasările realizate de Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement (DSPSA) sunt pe măsură.

Datele centralizate arată că DSPSA a încasat în acest an 283.342 de lei (93.083 lei la bărci şi hidrobiciclete, respectiv 190.259 la terenul de joacă). Încasările în zona de agrement au crescut de la an la an, respectiv 194.729 lei (în 2013), 212.733 lei (în 2014), 224.351 lei (în 2015), 237.312 lei (în 2016).