Ilegalist trădat de facebook

O serie de nemulţumiri exprimate pe o reţea de socializare i-au adus unui botoşănean sancţiuni din partea Poliţiei Locale. Bărbatul şi-a exprimat nemulţumirile legate de lucrările care se efectuează pe strada Izvoarelor şi a postat şi fotografii cu bordurile puse în zonă, din cauza cărora nu mai poate deschide poarta pentru a ajunge la intrarea pe care o are prin balconul apartamentului. Pentru a rezolva situaţia, la faţa locului au fost trimişi reprezentanţii Compartimentului construcţii din cadrul Poliţiei Locale.

„Dumnealui se plângea de faptul că i-a fost montată o bordură mare în dreptul unei porţi de acces, pe terenul de lângă bloc. Am vrut să investighez situaţia îndeaproape, am trimis Poliţia Locală, care a constatat că respectivul botoşănean are o extindere a apartamentului realizată fără autorizaţie de construcţie. Are un gard cu care a împrejmuit o bucată de teren de lângă bloc, gard construit, de asemenea, fără autorizaţie”, a declarat ieri viceprimarul Marian Murariu.

Botoşăneanul nu numai că nu are autorizaţie pentru gard, dar nici nu plăteşte concesiune pe terenul pe care l-a împrejmuit. „Acest cetăţean care făcea reclamaţii nu era în regulă cu nimic. Şi Poliţia Locală am înţeles că i-a dat o amendă pentru construcţia fără autorizaţie, iar pentru gard dezafectare şi intrarea în legalitate pentru extinderea apartamentului”, a mai spus Marian Murariu. Potrivit edilului, botoşăneanul a fost amendat cu 1.000 de lei, însă va trebui să suporte costuri cu mult mai mari până la intrarea în legalitate.

După dărâmarea gardului, acesta va trebui să obţină autorizaţie pentru extinderea locuinţei şi să achite taxă de concesiune, în cazul în care mai doreşte să ocupe o porţiune din domeniul public. Marian Murariu a concluzionat că acest caz trebuie să se constituie într-un semnal de alarmă pentru botoşănenii care ar fi tentaţi să-şi extindă apartamentele de la parter sau să realizeze alte construcţii fără să solicite certificat de urbanism şi autorizaţie de construire.