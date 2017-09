Foame de salarii plătită cu banii de secetă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Majorările salariilor din sectorul bugetar duc primăriile în situaţia de lua banii de la investiţii pentru a-şi putea plăti personalul. În această situaţie se află Primăria Dimăcheni, care a fost nevoită să ia bani din bugetul primit de la Guvern pentru seceta de anul trecut. „Noi am primit cinci miliarde de lei vechi pentru a face fântâni de mare adâncime ca urmare a secetei de anul trecut. Salariile celor 15 angajaţi ai primăriei au fost plătite cu o parte din acei bani, fiindcă pur şi simplu nu am identificat altă sursă, iar oamenii erau nemulţumiţi. Am luat 50.000 lei şi mai aveam noi aproximativ 40.000 lei, şi astfel am reuşit să facem plata. Fondul de salarii este de 90.000 lei lunar”, a spus contabila primăriei, ale cărei declaraţii arată că salariul mediu pe unitate este de aproximativ 6.000 de lei. Aceasta a spus că banii trebuie puşi înapoi, fiindcă au venit cu o altă destinaţie, nu pentru salarii.

Primarul comunei, Ştefan Cojocariu, aflat în concediu medical, spune că nu ştie ce va face şi admite că primăria ar putea intra în blocaj şi poate fi închisă. „Nu am primit nici un ban la recenta rectificare bugetară şi pur şi simplu nu ştiu ce să fac. Dacă luna asta am rezolvat situaţia cumva, nu ştim ce se va întâmpla în octombrie. Nu mai am de unde să iau bani”, mai spune edilul.

Instituţia a acumulat şi datorii mari, fiind în pericol de a nu mai avea iluminat public, iar clădirea primăriei să nu aibă cu ce încălzi la iarnă. Situaţia gravă este confirmată inclusiv de contabil. „Pe lângă această sumă, mai avem datorii către furnizorii de lemne, 30.000 de lei, paza comunei, tot 30.000 lei, şi către compania care furnizează electricitate, 15.000 lei, iar cele mai mari datorii, 40.000 lei, sunt bani câştigaţi în instanţă de către profesorii care au predat în comună şi nu le-au fost plătite unele drepturi, cum ar fi naveta”, a explicat acesta.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Costică Macaleţi, susţine că până la sfârşitul anului va mai fi o rectificare bugetară, în urma căreia se vor da bani şi primăriilor. „Nu ştiu dacă vor fi şanse sau nu, dar de fiecare dată guvernele au găsit soluţia de a da bani pentru funcţionarea acestora, pentru că nu poţi să blochezi o primărie din diverse motive. E grav dacă se întâmplă aşa ceva”, a spus şeful judeţului.

Nici instituţiile subordonate CJ nu o duc mai bine, iar după rectificarea bugetară de la începutul lunii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului a primit bani pentru salariile angajaţilor, doar pentru luna noiembrie, la sărbători aceştia riscând să ajungă în situaţia de a nu-şi primi leafa.