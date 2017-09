Tânără căutată cu poliţia

« Alte stiri din categoria Actualitate

O botoşăneancă în vârstă de 36 de ani este căutată de poliţie, după ce a dispărut de la domiciliu. Ramona Sîrbu a dispărut de acasă pe 11 septembrie, iar pe 25 septembrie mama acesteia a mers la poliţie pentru a semnala dispariţia. Femeia a plecat de la domiciliu în loc necunoscut şi nu a mai revenit. Este născută la data de 20.06.1981, în municipiul Botoşani.

Potrivit semnalmentelor, tânăra are părul lung, roşcat, are o înălţime de circa 1,65 metri. Ca semne distinctive femeia are două tatuaje, dintre care unul pe umăr, reprezentând un personaj din desene animate şi unul pe picior, reprezentând un fluture.

Persoanele care pot oferi informaţii despre ea sunt rugate să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.