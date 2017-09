Botoşăneni puşi să achite gunoiul pe cinci ani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Peste 1.000 de botoşăneni au fost depistaţi că se sustrăgeau de la plata taxei de salubrizare. Situaţia a fost evidenţiată de verificările încrucişate demarate de municipalitatea botoşăneană. Astfel, începând din luna aprilie a fost demarată procedura de confruntare a datele deţinute de asociaţiile de proprietari, vizând componenţa familiilor, cu evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe (DIT). Până la 25 septembrie verificările au vizat 62 de asociaţii de proprietari, din cele 100 existente în Botoşani.

În urma acţiunilor, au fost depuse declaraţii suplimentare, faţă de 30 septembrie 2016, pentru un număr de 1.375 de persoane şi s-au înregistrat datorii suplimentare în cuantum de 617.185 de lei, dintre care 437.335 de lei debite şi majorări de întârziere aferente anilor precedenţi şi 179.850 de lei debite aferente anului curent.

Şefii DIT au explicat că fiecare situaţie a fost analizată, cei prinşi în offsaid având de plătit taxa aferentă pentru perioada în care s-au sustras de la această obligaţie. Situaţia diferă de la caz la caz, însă perioada maximă de plată este de cinci ani, fără anul în curs.

Taxa de salubrizare pentru botoşănenii care locuiesc la bloc este de 10,9 lei de persoană/lunar, adică 130 de lei pe an. Asta înseamnă că o familie de patru persoane are de plătit 530 de lei pe an doar pentru gunoi.

Potrivit conducerii DIT, până pe 25 septembrie, din diferenţa calculată în plus la taxa de salubrizare, în urma depunerii declaraţiilor de impunere suplimentare, s-au încasat (din restanţă şi pe an curent), 552.760 de lei.

Verificarea încrucişată a datelor este aplicată şi în cazul familiilor care solicită ajutor la încălzire. Aici tendinţa este de a declara corect numărul persoanelor, dat fiind faptul că ajutorul se acordă în funcţie de venitul pe membru de familie, însă unii solicitanţi omit să declare unele bunuri, terenuri, autoturisme sau conturi bancare.