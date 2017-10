Arafat a deschis un punct ISU ÅŸi la FlÄƒmÃ¢nzi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Oraşul cu cele mai multe căruţe din România a fost ieri în sărbătoare, după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a operaţionalizat un punct de intervenţie la Flămânzi. La ceremonie au participat şi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), colonelul Daniel-Marian Dragne, dar şi şeful ISU din Moldova. Sute de oameni au participat la eveniment, iar câţiva dintre ei au intrat în sediul punctului de lucru, imediat ce delegaţiile oficiale şi-au încheiat turul. Prezenţa lui Raed Arafat la Flămânzi a acţionat ca un magnet pentru oamenii veniţi să-l vadă pe fondatorul SMURD în România.

Sediul noului serviciul al ISU se află chiar în clădirea ce găzduieşte Primăria şi Consiliul Local al oraşului Flămânzi, la parter, acolo unde este amenajat centrul de comandă, un dormitor cu duş şi ieşirea către autospeciala cu care a fost dotat.

„Cu cât avem mai multe puncte de lucru, cu atât reuşim să ajungem mai repede. În mod normal, dacă în oraşe ajungem sub 10 minute la cazurile de cod roşu, în zonele rurale trebuie să ajungem tot sub 10 minute. Poate nu reuşim sub 10 minute, dar măcar în 15-20 de minute să fie o ambulanţă sau o maşină de pompieri care să intervină”, a spus Raed Arafat.

După ceremonialul religios, de sfinţire a punctului de lucru, oficialii veniţi la Flămânzi au vorbit despre importanţa serviciilor de urgenţă. Colonelul Cristian Amarandei, şeful ISU Botoşani, a ţinut să mulţumească tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest punct să devină funcţional. „Acest punct de lucru era foarte necesar, distanţa faţă de unitatea de la Botoşani fiind de aproximativ 35 de kilometri faţă de oraşul Flămânzi şi 52 de kilometri faţă de cel mai îndepărtat punct al raionului de intervenţie. Vorbim de şapte unităţi administrativ - teritoriale, şase din judeţul Botoşani - Flămânzi, Copălău, Frumuşica, Prăjeni, Lunca şi Suliţa şi unul din judeţul Iaşi, Plugari. Este o zonă de aproximativ 500 de kilometri pătraţi cu 14.000 de gospodării, 12.000 de locuinţe şi aproape 30.000 de locuitori”, a declarat şeful ISU Botoşani.

La inaugurarea de ieri au mai luat parte prefectul Dan Şlincu, generalul Dan Iamandi, şeful ISU Iaşi, generalul Mihail Sofronie Harabagiu, şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI Republica Moldova, şefii judeţului, precum şi primari din comunele limitrofe.