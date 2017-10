Poveşti cumplite în blocul explodat

« Alte stiri din categoria Actualitate

La jumătatea lunii trecute, într-o fracţiune de secundă, destinul a 24 de botoşăneni din 13 apartamente s-a schimbat radical. Explozia produsă pe 15 septembrie le-a dat viaţa peste cap şi, ceea ce este mai grav, nimeni nu le poate spune când va reveni la normal.

Familia Croitoru are apartamentul lângă cel al lui Gheorghe Foceac, acolo unde s-a produs explozia. În ziua fatidică, Mihaela Criotoru a ieşit în balcon să vadă copilul când vine de la şcoală. Băiatul de 11 ani a apucat să ajungă în sufragerie şi atunci s-a produs deflagraţia. „O masă şi un pat au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte. A venit zidul vecinului spre noi. Mi-am recuperat copilul de sub dărâmături”, declară Mihaela Croitoru. Femeia şi-a scos copilul de sub dărâmături şi a ieşit afară, moment în care l-a văzut pe un vecin ajutându-l pe bătrânul în locuinţa căruia a fost explozia.

Băieţelul a stat zece zile în spital, iar în urmă cu două zile medicii i-au luat atela de la piciorul lovit, iar de ieri a început kinetotorapia, dar a revenit şi la ore. El a fost consiliat în spital, dar cel mai probabil va mai avea nevoie de ajutor pentru a putea trece peste tragedia prin care a trecut. „Noi locuim la mama mea, unde am dus şi o parte dintre lucruri. Ce era în sufragerie, oricum e distrus. Ce am păţit noi, se poate întâmpla oricui. Ar trebui să existe o lege care să prevadă astfel de lucruri”, a spus ieri Mihaela Croitoru.

Gheorghe Foceac se află în continuare în spital, iar potrivit familiei starea de sănătate a acestuia s-a ameliorat. Doina Jugănaru, cealaltă locatară ajunsă în spital, a suferit vinerea trecută a doua operaţie la picior. Pe ea, suflul exploziei a prins-o lângă uşa de la intrare.

Sinistraţii au primit asigurări de la oficiali că vor fi ajutaţi. Ei au primit de la municipalitatea botoşăneană câte 2.000 de lei, bani care au ajuns în contul deschis de asociaţia de proprietari. Urmare a apelurilor făcute de primarul Cătălin Flutur, vizând sprijinirea acestor familii, în acelaşi cont au ajuns încă 5.000 de lei.

„Avem 29.000 de lei. Am făcut apel inclusiv la societăţile din subordinea Consiliului Local să ne ajute, la alţi agenţi economici botoşăneni. Sperăm că vom fi ajutaţi în continuare pentru că cele 12 familii au mare nevoie de ajutor”, a declarat Constantin Costic, preşedintele asociaţiei.

Societatea Urban Serv a pus la dispoziţie containere şi i-a sprijinit pe locatari cu căratul molozului din apartamente.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a transmis documentaţia necesară pentru ca familiile să primească ajutor şi de la Ministerul Muncii. Totodată, va fi promovat un proiect de hotărâre de guvern pentru a fi alocate sume şi din fondul de rezervă a guvernului, dat fiind faptul că blocul a fost încadrat în clasa I de risc seismic, dar nu se ştie cât vor dura demersurile şi când va fi refăcut imobilul.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.