Premieră de teatru în weekend

Actorii Teatrului „Mihai Eminescu” vor prezenta, în weekend, premiera piesei „O noapte furtunoasă”, de Ion Luca Caragiale. Comedia va fi jucată duminică începând cu ora 19.00.

Scenografia piesei este semnată de Mihai Pastramagiu, iar regia artistică de George Şfaiţer. Din distribuţie fac parte actorii Cezar Amitroaei, Florin Aioniţoaei, Silvia Răileanu, Petronela-Lorena Chiribuţă, Dragoş Radu, Mihail Donţu, Robert-Sebastian Vanzariuc.

„Caragiale şi iubirea, acesta este semnul sub care am considerat necesar să îl recitesc pe marele dramaturg. Am plecat de la gândul că fiecare om poate iubi adevărat, onest. Nici personajele lui Caragiale nu cred că se abat de la acest precept”, a precizat George Şfaiţer, regizorul spectacolului.

Preţul unui bilet de intrare este 20 lei şi poate fi procurat de la Casa Tineretului. Totodată, acestea pot fi rezervate la numerele de telefon 0231.513.948 sau 0231.512.184.