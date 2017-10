Povestea vorbei - A trage pe sfoară

« Alte stiri din categoria Actualitate

„M-a tras pe sfoară!”, rostim cu obidă când constatăm că am fost înşelaţi de către cineva (şi aici e o altă expresie, a fi înşelat, asupra căreia vom reveni altă dată). Sau, dimpotrivă, exclamăm: „l-am tras pe sfoară!”, atunci când am reuşit să păcălim pe cineva. Ce legătură are expresia cu sfoara? Există două variante.

Prima dintre ele - cronologic - îi aparţine lui Gh. Ghibănescu, despre care am scris în numărul precedent. Acesta afirmă că expresia este legată de cealaltă, pomenită în trecuta săptămână, anume a da sfoară în ţară. Când sfara de fum sau focul erau zărite de către cei desemnaţi cu paza în lumea satelor, se dădea semnalul de pericol şi în graba cea mare locuitorii (cu excepţia celor apţi de a purta arma, care se strângeau în steaguri de luptă spre a da replica duşmanului) „se trăgeau la codru”, se trăgeau după sfoara ce le vestea primejdia.

De multe ori, primejdiile anunţate prin focurile aprinse pe dealuri se dovedeau false. Fie pentru că atacatorii preferau ca ţintă a atacurilor locuri mai spornice pentru ei, precum oraşele sau moşiile mai înstărite, fie pentru că, pur şi simplu, din diferite motive, atacul nu a mai ajuns. Reîntorşi din bejenie, alegându-se cu spaima şi fuga, oamenii constatau că trăgându-se la codru sau în alte locuri adăpostite, trăgându-se adică pe sfoara de fum ce le vestise primejdia, se înşelaseră. Iar cum asemenea trageri pe sfoară erau dese, într-un ev mediu românesc, dar şi european, bântuit de războaie, bietului ţăran nu-i mai rămânea decât să constate amar: „Iar am fost tras pe sfoară”!, adică iar am fost înşelat.

Cealaltă semnificaţie a expresiei o dă cercetătorul ieşean Stelian Dumistrăcel. El o pune în legătură cu o altă expresie, a trage sforile, cu înţelesul de a unelti, a înşela, a manevra, a manipula. La iarmaroacele/târgurile medievale, fie că erau româneşti sau din restul Europei, un punct de atracţie pentru mulţimea de gură-cască erau păpuşarii. Reprezentaţiile lor, prin care, ascunşi în spatele unei mini-scene improvizate manevrau, cu ajutorul unor sfori, personajele-păpuşi ce întruchipau realităţi arhicunoscute spectatorilor (Bărbatul înşelat de nevastă, Moartea, Turcul, Beţivul, Nătărăul, Negustorul necinstit, Omul legii, Farsorul - cel ce va da naştere personajelor Păcală şi Tândală, atât de iubite de români etc.) plăceau privitorilor, ceea ce-şi dorea şi păpuşarul, care câştiga astfel mai mulţi gologani.

De la un moment dat, oamenii vor face analogia între mini-scena din faţa lor, păpuşarul şi personajele mânuite de el şi adevărata scenă a vieţii. Cea pe care, cei versaţi, vicleni, şmecheri, abili, îi manevrează pe ceilalţi pentru a-şi realiza scopul. Cum îi manevrează? Evident, trăgându-i pe sfoară. De aceea, chiar şi astăzi, unor asemenea exemplare, de care politica noastră e plină, li se spune sforari. Expresii înrudite cu aceasta la care ne-am referit sunt a învârti sforile şi a juca pe sfoară. Înţelesul e acelaşi. Din păcate, de multe ori, personajele suntem noi.