Primar de top exclus din PSD

« Alte stiri din categoria Actualitate

PSD Botoşani se află pe un butoi cu pulbere. Sâmbătă, Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla, a fost exclus din partid, motivaţia fiind faptul că acesta i-a criticat pe unii parlamentari sau membri de partid numiţi în funcţii la Bucureşti. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv Judeţean, cu 164 de voturi pentru şi trei abţineri. Primarul este membru PSD din 2014, an în care a părăsit PDL.

Măsura este surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât Dumitru Chelaru este la al patrulea mandat de primar, cu rezultate deosebite în activitatea administrativă şi cea politică. Dumitru Chelaru este şi preşedintele filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România (ACOR).

Primarul a participat la şedinţa de sâmbătă, însă a plecat la scurt timp.

Excluderea din partid a fost decisă cu o zi înainte de ziua de naştere a primarului şi cu câteva zile înainte ca acesta să primească o finanţare europeană de 5,5 milioane de lei pentru reţeaua de apă şi canalizare din comună, o investiţie istorică pentru comunitate.

„Eu nu am atacat PSD. Mi-am exprimat poziţia clară ca lumina zilei la adresa unor colegi care fac greşeli, sau nu fac nimic pentru judeţul Botoşani din lucrurile importante şi s-a considerat că aduc atingere imaginii partidului, dar ei nu se uită la lucrurile care afectează cu adevărat partidul”, a declarat ieri Dumitru Chelaru. Acesta aşteaptă comunicarea oficială vizând excluderea şi intenţionează să adreseze un memoriu conducerii centrale a partidului.

Mai mult, nu exclude posibilitatea de a face unele plângeri penale. „Deja mă simt liber şi aş putea să spun multe, dar consider că nu ar merita să aduc atingere partidului, pentru că eu am luptat şi am scos cel mai bun scor electoral din judeţ. Prin activitatea mea nu cred că am adus atingere partidului”, a mai spus primarul.

Oficialul este decis să dea mai multe declaraţii, sau chiar comunicate de presă, metodă agreată de parlamentarii PSD, însă aşteaptă clarificarea situaţiei, după primirea comunicării oficiale şi înaintarea memoriului la conducerea centrală a PSD.

Costică Macaleţi, preşedintele executiv al PSD, nu a participat la şedinţa de sâmbătă, fiind plecat în Germania, însă a apreciat că orice primar care pleacă din partid este o pierdere. „Trebuie să gestionăm mai bine astfel de lucruri, să analizăm mai bine excluderile din partid, că aşa putem să excludem pe oricine. Trebuie să vedem ce poziţie are, ce pagube a adus partidului. Dacă e o pagubă asupra unor persoane, nu cred că e important”, a spus oficialul.