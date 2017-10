Salariile mărite îngroapă primăriile

« Alte stiri din categoria Actualitate

Situaţia financiară dezastruoasă în care se află unele primării din judeţ, din cauza majorării salariilor, dar şi a datoriilor, duce la blocarea conturilor acestora. Cel mai elocvent exemplu este cel al Primăriei Dimăcheni, care a ajuns în această situaţie zilele trecute, datoriile către utilităţi depăşind cu mult posibilităţile financiare ale instituţiei.

Situaţia gravă a fost confirmată, acum aproximativ o lună, inclusiv de contabila comunei. „Avem datorii către furnizorii de lemne, paza comunei, compania care furnizează electricitate, iar cele mai mari, 40.000 de lei, sunt bani câştigaţi în instanţă de către profesorii care au predat în comună şi nu le-au fost plătite unele drepturi”, a spus aceasta, iar ulterior şi-a închis telefonul.

Contactaţi telefonic pentru a oferi mai multe detalii despre situaţia în care se află primăria, atât viceprimarul Valentin Albu, cât şi primarul Ştefan Cojocariu nu au răspuns la telefon.

O altă problemă majoră cu care se confruntă Primăria Dimăcheni este lipsa banilor pentru plata salariilor angajaţilor, nemaiavând fonduri încă de luna trecută. Pentru a evita o grevă şi blocarea activităţii, reprezentaţii primăriei au luat o parte din banii oferiţi de Guvern pentru calamităţile de anul trecut şi le-au trecut în fondul de salarii. „Noi am primit cinci miliarde de lei vechi pentru a face fântâni de mare adâncime ca urmare a secetei de anul trecut. Salariile celor 15 angajaţi ai primăriei au fost plătite cu o parte din acei bani. Fondul de salarii este de 90.000 lei lunar”, a mai spus contabila primăriei, ale cărei declaraţii arată că salariul mediu pe unitate este de aproximativ 6.000 de lei. Aceasta a spus că banii trebuie puşi înapoi, fiindcă au venit cu o altă destinaţie.

O altă primărie cu probleme este la Mihălăşeni, care are conturile blocate din august. „Avem această problemă din cauza celor de la Agenţia Fondului de Mediu, cu care am avut un parteneriat ce presupunea împădurirea unei suprafeţe de teren. Am primit o adresă de la aceştia că nu mai pot plăti ultimele două rate celui care a executat lucrările, aceştia acţionându-ne în judecată pe noi fiindcă eram beneficiari”, a spus viceprimarul Ilie Hriţcu.

