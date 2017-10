Pământ vândut pentru a plăti apa

« Alte stiri din categoria Actualitate

O nouă campania de debranşare a datornicilor a fost iniţiată ieri de către Nova Apaserv, de această dată în oraşele Bucecea şi Dorohoi. Dacă până acum apa era oprită doar celor care locuiesc la case, ieri reprezentanţii instituţiei au reuşit să debranşeze un apartament, o situaţie mai rar întâlnită din cauza faptului că proprietarii nu deschid uşa, singura variantă fiind executarea silită, operaţiune care poate dura ani de zile. Astfel, o echipă a operatorului de apă s-a deplasat ieri la uşa unui cetăţean din Bucecea care adunase 47 de facturi restante şi un debit de 5.141 de lei. Acesta i-a primit în casă pe muncitori de bună voie.

„Aş dori dacă se poate să facem cumva să nu rămân fără apă, am dat anul trecut 1.000 de lei, dar pur şi simplu nu mai fac faţă datoriilor”, a declarat bărbatul, care a solicitat o reeşalonare a datoriilor.

În replică, reprezentanţii Nova Apaserv recunosc faptul că bărbatul a mai plătit între timp, dar banii au reprezentat facturi tocmai din 2012. „Noi nu debranşăm după suma de plată, ci după numărul facturilor, în momentul când depăşeşte 10 facturi demarăm procedurile”, au explicat reprezentanţii operatorului de apă.

Tot ieri, la Bucecea a fost debranşată de la reţeaua de apă o casă aflată la doi kilometri de oraş, iar cei care locuiau în acel imobil aveau 26 de facturi restante. „Suma pe care o au de plată este de 1.959 de lei, iar după nenumărate somaţii către aceştia, suntem nevoiţi să le oprim alimentarea cu apă”, au spus reprezentanţii operatorului de apă.

Proprietara le-a dat voie acestora să pătrundă în curte, dar i-a acuzat pe angajaţii Nova Apaserv de faptul că nu citesc corect contoarele. „Cea care se ocupă cu acest lucru umblă mai mult beată şi trece greşit indexul. Eu am fântână de un an de zile şi oricum nu mai folosesc apa din reţeaua lor. O să vând o bucată de pământ si voi plăti pentru că m-au dat şi în judecată”, a spus femeia, care are un venit de 500 de lei lunar, reprezentând pensia de boală a soţului.

De la începutul anului au fost făcute 96 de propuneri de debranşări, dintre care majoritatea au fost puse în practică. „Din 75.000 lei, cât era totalul datoriilor celor propuşi spre debranşare, am recuperat aproximativ 21.000”, au spus reprezentanţii operatorului de apă, până la finalul anului aceştia estimând aproximativ încă 50 de debranşări.

Debitele abonaţilor din întreg judeţul sunt de aproximativ 13,5 milioane lei, dintre care cei care locuiesc la bloc au de plătit de 9,5 milioane lei, cei de la case 1,85 milioane, restul datoriilor aparţinând agenţilor economici - 1,37 milioane şi instituţiilor publice - respectiv 737.000 lei.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.