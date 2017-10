Demisie cu scandal din învăţământ

« Alte stiri din categoria Actualitate

În acest an şcolar se înregistrează o primă demisie din învăţământul botoşănean. Dacă în ultimii ani, unele cadre didactice au plecat din sistem nemulţumite fiind de salariile mici, de această dată un profesor a fost nevoit să-şi dea demisia din cauză că nu a primit aviz din partea medicului de medicina muncii pentru a profesa. Alexandru Boatcă, profesor de muzică la Şcoala 7 Botoşani şi la Şcoala Răchiţi, şi-a înaintat în această săptămână demisia de la cele două unităţi. Acesta avea posibilitatea de a contesta în instanţă avizul medicului de medicina muncii, însă a preferat să ceară încheierea contractului individual de muncă, deoarece mai are un an până la pensia de drept.

Ciprian Manolache, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a explicat că Alexandru Boatcă intenţionează să se pensioneze anticipat. Alexandru Boatcă a fost cercetat disciplinar în 2015 şi 2017, după ce a fost reclamat că a agresat doi elevi. El a fost sancţionat şi pentru că s-a prezentat la ore în stare de ebrietate. În primăvara acestui an, Alexandru Boatcă a fost sancţionat cu diminuarea salariului cu 10% pe trei luni, după ce a fost reclamat că a lovit un elev.

Tot în această săptămână s-a încheiat şi ancheta demarată la Şcoala Viişoara, după ce o mamă l-a reclamat pe învăţătorul Dinu Midoschi că i-a lovit fiica, elevă în clasa a II-a. În urma verificărilor, învăţătorul a fost sancţionat cu observaţie scrisă. „Cadrul didactic are posibilitatea de a contesta sancţiunea în termen de 15 zile la comisia de disciplină a Inspectoratului Şcolar, sau se poate adresa instanţei”, a mai spus Ciprian Manolache. Situaţia de la Viişoara s-a aflat şi în atenţia specialiştilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Aceştia au recomandat ca fetiţa să fie mutată la altă clasă şi să beneficieze de consiliere psihologică.