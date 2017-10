Pledoarie în Parlament pentru lactatele naturale

« Alte stiri din categoria Actualitate

După ce „Monitorul de Botoşani” a semnalat că în Camera Deputaţilor a fost modificat textul unor prevederi legale în urma cărora producătorii locali de produse lactate vor rămâne fără cea mai mare parte din piaţa de desfacere, senatorul Costel Soptică a luat prima poziţie oficială. Preşedintele liberalilor botoşăneni a făcut o interpelare în plenul camerei, în care solicită corectarea actului legislativ şi salvarea producătorilor locali, mulţi fiind şi producători tradiţionali.

Principalul vizat de senator este ministrul Agriculturii, Petre Daea, oficial care are o imagine reală asupra efectelor pe care le-ar putea avea noile modificări. Acesta ar putea interveni cu ajutorul colegilor social-democraţi din Camera Deputaţilor pentru corecţiile necesare, actul normativ fiind la un pas de a obţine şi acordul în plen. „Dacă se confirmă eliminarea laptelui şi a produselor lactate, consider că Guvernul dă o grea lovitură sub centură micilor fermieri şi producătorilor de produse atestate tradiţional. Astfel, o serie de mici producători, precum şi cei tradiţionali, sunt puşi într-o situaţie de colaps, deoarece nu îşi mai pot valorifica produsele, având în vedere monopolul marilor lanţuri de magazine”, este un fragment din interpelarea senatorului.

Comisia de agricultură a deputaţilor a modificat lista produselor pentru care supermarketurile trebuie să asigure 51% mărfuri autohtone. Dintre cele şapte categorii de produse au fost scoase laptele şi produsele lactate, ceea ce este dezastruos pentru micii producători şi întreg lanţul laptelui, dat fiind că 90% din piaţa de desfacere a procesatorilor locali o reprezintă supermarketurile.