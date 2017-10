Record de pelerini la Cuvioasa Parascheva

« Alte stiri din categoria Actualitate

Sărbătoarea închinată Sfintei Cuvioase Parascheva a înregistrat în acest an un record în ce priveşte numărul românilor care au ajuns la Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele sfintei. Sute de mii de români au stat peste 24 de ore la rând pentru a se închina şi a se ruga la sfântă.

Printre cei care au făcut un tur de forţă şi de credinţă s-au aflat şi mii de botoşăneni. „Ne-am aşezat sâmbătă la ora 17.00 la rând şi am ajuns să ne închinăm duminică la ora 10.30. Suntem bucuroşi că am reuşit. Maica Domnului şi Sfânta Cuvioasă Parascheva ne-au dat putere şi am reuşit. Ne-am rugat pentru sănătate şi vremuri cu pace”, a declarat botoşăneanul Cornel C.

Peste o mie de botoşăneni, care nu au reuşit să ajungă la Iaşi, au participat sâmbătă la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoţi la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, aflată pe Pietonalul Unirii. Foarte mulţi credincioşi au stat la rând pentru a se închina la racla cu veşmântul Sfintei Parascheva, donat bisericii în urmă cu câţiva ani de Mitropolia Moldovei. „Sfânta Cuvioasă Parascheva este cea mai populară sfântă în evlavia poporului român şi este chiar a noastră, a moldovenilor. Ea e denumită mult folositoare. Sfânta Cuvioasă Parascheva are mare importanţă pentru noi, pentru viaţa noastră spirituală”, a spus părintele Grigore Diaconu, în finalul slujbei.

Rând de patru kilometri

La Iaşi, Sfânta Liturghie o fost oficiată sâmbătă pe un podium amenajat pe Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt. La slujbă au participat aproximativ 20.000 de credincioşi. În acelaşi timp, la rândul de aproximativ patru kilometri s-au aflat aproximativ 40.000 de pelerini, în total în zilele de pelerinaj înregistrându-se 225.000 de credincioşi.

Slujba a fost oficiată de către ÎPS Nicholas, Mitropolit de Hama, împreună cu ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi alţi 18 ierarhi din ţară şi străinătate.

Părintele Mina Dobzeu, „botezătorul” lui Nicolae Steinhardt şi mărturisitor al credinţei ortodoxe în închisorile comuniste, a primit de la ÎPS Teofan cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, „Crucea Moldavă”.

Raclele cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfintei Tecla vor rămâne spre închinare în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane până când numărul pelerinilor va permite ca rândul să fie gestionat în interiorul sfântului locaş.

