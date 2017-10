Ajutor pentru salvarea unei vieţi

« Alte stiri din categoria Actualitate

O tânără din municipiul Botoşani are nevoie de ajutorul semenilor pentru a-şi putea continua viaţa. Mihaela Matei are 29 de ani şi în luna mai a acestui an a primit o veste care i-a dat viaţa peste cap. Ea a fost diagnosticată cu cancer la mediastin, cu metastaze pe plămâni.

Problemele au început după ce tânăra a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe Botoşani cu senzaţie de sufocare şi cu dureri în piept şi în spate. Peste o lună s-a internat în Spitalul Judeţean „Mavromati”, iar în urma investigaţiilor a fost observată tumora în zona mediastinului, un complex de organe situate în cavitatea toracică între cei doi plămâni.

Femeia a refuzat să creadă diagnosticul şi a făcut noi analize la Iaşi, dar şi la Spitalul Monza din Bucureşti. Diagnosticul a fost însă acelaşi.

Fiind o luptătoare, tânăra s-a informat şi a ajuns la Centrul Medical Anadolu, din Istanbul – Turcia, iar medicii de acolo i-au dat speranţe că boala poate fi învinsă.

Pe 11 octombrie, tânăra a început tratamentul cu citostatice, iar prima cura a costat-o 8.200 de euro. Următoarele cure vor costa 6.500 de euro, iar medicii turci spun că ar avea nevoie de până la opt cure. Tratamentul integral la care se adaugă costurile cu deplasare la spitalul din Turcia presupun un efort financiar de aproximativ 70.000 de euro.

„Mihaela nu deţine această sumă şi doar noi o putem ajuta să strângă aceşti bani pentru a avea şansa de a-şi continua viaţa frumoasă. Orice sumă, oricât de mică, este foarte importantă pentru Mihaela. Haideţi să-i redăm zâmbetul pe buze acestui înger!”, au transmis prietenii tinerei.

Cei care vor să o ajute pe Mihaela pot dona bani în următoarele conturi:

BANCA TRANSILVANIA

Titular cont: Matei Mihaela

EURO: RO31BTRLEURCRT0304982301

LEI: RO81BTRLRONCRT0304982301