Comunicat de presă Nova Apaserv

Avand in vedere executia unor lucrari de interventie efectuate de catre Administratia Nationala Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Siret, lucrari care au implicat golirea bazinului din localitatea Bucecea informam toti utilizatorii societatii asupra faptului ca este posibila o intrerupere a furnizarii apei.Rugam pe aceasta cale sa aveti in vedere constituirea unor rezerve de apa .

Afectati de aceaste lucrari sunt locuitorii din urmatoarele UAT-uri:Municipiul Botosani,Municipiul Dorohoi,Oras Bucecea,Oras Flamanzi,Leorda,Braiesti,Vaculesti,Broscauti,Mihai Eminescu, Rachiti,Stauceni,Curtesti,Baluseni,Cosula,Copalau,Unteni.

Precizam faptul ca SC Nova Apaserv SA nu este implicata in realizarea acestor lucrari,societatea depunand in prezent toate diligentele pentru asigurarea furnizarii apei in conditii optime.

SC Nova Apaserv isi cere scuze pentru disconfortul creat tuturor utilizatorilor.