Armata cedează un teren lângă Cornişa

După un lung şir de probleme şi cereri, Ministerul Apărării Naţionale va ceda Primăriei încă un teren, după cel de pe Şoseaua Iaşiului. Terenul are 37.000 de metri pătraţi şi se află lângă Parcul Cornişa. „Este vorba de imobilul cazarmă 378, cel de lângă Cornişa. Într-un final, cei de la Ministerul Apărării Naţionale au renunţat la el. Noi ne-am exprimat intenţia, şi era bine dacă se întâmpla atunci când l-am cerut şi am avut zeci de adrese cu toate comandamentele armatei din România. L-am cerut, iar acum am primit un aviz favorabil. Armata nu ne cere nimic în schimb”, a declarat primarul Cătălin Flutur.

Oficialul a adăugat că va fi identificată o destinaţie pentru noul teren. „Vom intra în Consiliul Local cu proiectul de Hotărâre de Guvern prin care solicităm această suprafaţă”, a mai explicat primarul, adăugând că în acea zonă ar putea fi amenajat un teren sintetic, sau ar putea fi extins Parcul Cornişa.

Vecinătatea Parcului Cornişa cu terenurile Armatei a însemnat, iniţial, o mulţime de probleme. În 2013 s-a constatat că o porţiune a terenului destinată parcului aparţinea unităţii militare, lucru care a impus reamplasarea obiectivelor din parc. Mai mult, la patinoar, Armata a impus ca acoperişul să nu fie metalic, deoarece afecta comunicaţiile din zonă.

O altă cerinţă a fost ca proprietatea municipalităţii să fie delimitată de cea a Armatei printr-un gard din lemn.

Toate aceste aspecte au întârziat cu mult lucrările. În vara anului trecut a mai intervenit şi problema cu alunecarea de teren din zona bazinelor exterioare, astfel că zona de agrement nu este finalizată.