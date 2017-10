Elevi lăsaţi în drum de datoriile primăriei

« Alte stiri din categoria Actualitate

Criza financiară în care se află Primăria Dimăcheni a atins apogeul ieri, microbuzul şcolar care transportă elevii din Recea şi Mateieni la şcoala din Dimăcheni rămânând fără motorină. Din această cauză, elevii nu vor putea participa mâine la cursuri.

Reprezentanţii instituţiei spun că au primit adresă de la conducerea şcolii pentru rezolvarea situaţiei. „Ieri a fost ultima zi în care copiii au mai mers la şcoală, nu ştim ce vom face deoarece ne descurcăm foarte greu cu finanţele. Avem datorii mari la utilităţi, iar cu plata salariilor angajaţilor din primărie abia facem faţă”, a spus contabila comunei.

În situaţia de a nu merge la şcoală se află aproximativ 30 de copii, aceştia fiind nevoiţi să se descurce pe cont propriu.

Problemele financiare de la Primăria Dimăcheni sunt foarte grave, luna aceasta găsindu-se cu greu bani pentru plata salariilor celor 14 angajaţi. Potrivit contabilei, salariul mediu pe unitate este de aproximativ 6.000 de lei.

„Agentul fiscal şi referentul au umblat pe teren pentru a încasa de la populaţie, am recuperat o parte din cei aproximativ 400.000 de lei pe care îi avem de încasat şi astfel am rezolvat şi luna aceasta. Am plătit celor de la energie electrică 3.000 de lei, fiindcă riscam să stăm fără curent”, a mai spus contabila.

Majorările salariilor din sectorul bugetar au dus primăria în situaţia de lua banii de la investiţii pentru a-şi putea plăti personalul, luna trecută salariile fiind plătite din banii pe care guvernul i-a dat pentru a face fântâni de mare adâncime ca urmare a secetei de anul trecut. Instituţia a acumulat şi datorii mari, fiind în pericol de a nu mai avea iluminat public, iar clădirea primăriei să nu aibă cu ce încălzi la iarnă.

Situaţia gravă este confirmată de conducerea instituţiei. „Mai avem datorii către furnizorii de lemne, 30.000 de lei, paza comunei, tot 30.000 lei, şi către compania care furnizează electricitate, 15.000 lei, iar cele mai mari datorii, 40.000 lei, sunt bani câştigaţi în instanţă de către profesorii care au predat în comună şi nu le-au fost plătite unele drepturi, cum ar fi naveta”, au spus reprezentanţii primăriei.