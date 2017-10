Naşterile sub apă au fost sistate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Costurile mari de întreţinere, dar şi lipsa de informare a botoşănencelor, a făcut ca naşterile sub apă să fie sistate la Botoşani. Deşi există această posibilitate la Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean, nu există cereri. Posibilitatea naşterii sub apă a fost introdusă la Maternitatea Botoşani în anul 2011, dar numai cinci mame au optat pentru această variantă. În plus, o astfel de naştere presupune costuri suplimentare, doar primele cinci fiind gratis.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean susţin că pentru întreţinerea instalaţiilor căzii sunt necesare achiziţii trimestriale, motiv pentru care cada nu mai este funcţională. De asemenea, există o problemă şi la sistemul de sterilizare a apei, drept pentru care sala în care se putea naşte sub apă a devenit sală de naşteri obişnuită. „Nu au mai fost cereri. Şi din cauza faptului că nu au fost naşteri frecvente, întreţinerea respectivelor bazine costă foarte mult, pentru că trebuie să schimbăm filtrele care sunt destul de scumpe, peste 1.000 de euro, iar acestea trebuie schimbate indiferent dacă sunt sau nu naşteri”, a precizat medicul Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului „Mavromati”.

Majoritatea sălilor de naştere sub apă din ţară sunt doar în clinici private, unde costurile se ridică la câteva mii de euro, în comparaţie cu 500 de euro, cât era evaluată la Botoşani.