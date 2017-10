Bătrân dator după ce a muşcat un poliţist

« Alte stiri din categoria Actualitate

A muşcat un poliţist de mână şi s-a ales cu o condamnare de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ultraj. Asta a păţit un bărbat de 71 de ani, din comuna Adăşeni, care timp de trei ani va trebui să fie foarte atent la ceea ce va face, pentru ca nu cumva să ajungă la puşcărie. Mai mult, Ştefan C. va trebui să-i plătească şi poliţistului o serie de despăgubiri, care totalizează 20.000 de lei.

Întâmplarea de la care i s-a tras totul s-a petrecut pe 6 august 2015, când bărbatul se afla într-un bar din localitate. Consumator înrăit de băuturi alcoolice, acesta l-a observat pe unul dintre poliţişti, Ş.B.T., care tocmai îşi servea cafeaua, şi a început să-l jignească. Poliţistul l-a scos din local, însă bărbatul a revenit după câteva minute, continuând cu insultele şi ameninţările.

Evacuat, bărbatul a revenit, iar când agentul a vrut să-l scotă din nou afară, septuagenarul s-a opus, prinzându-se cu mâinile de o masă. Încercând să-i desfacă degetele, poliţistul nu a mai fost atent la gesturile individului, iar bărbatul l-a muşcat de mâna dreaptă, după care l-a prins pe agent de cămaşă, rupând buzunarul de la piept, după care l-a lovit cu antebraţul peste faţă, provocându-i o leziune la buza superioară.

Într-un final, agentul a reuşit să-l imobilizeze, l-a scos în drum şi l-a încătuşat, cazul fiind preluat de poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Vlăsineşti, care au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni. Audiat, Ştefan C. a susţinut că nu-şi mai aminteşte nimic din cauza stării de ebrietate şi a oboselii, dar este dispus să-şi recunoască vinovăţia.

Trimis în judecată, el a regretat fapta, dar a fost condamnat, sentinţa definitivă fiind pronunţată luni de Curtea de Apel Suceava.