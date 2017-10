Creşterea salariilor loveşte copiii navetişti

« Alte stiri din categoria Actualitate

Criza financiară în care se află comuna Dimăcheni a dus la o situaţie greu de conceput pentru anul 2017. Astfel, după ce microbuzul pentru elevi a rămas fără motorină, iar primăria a rămas practic fără bani, copiii din satele Recea şi Mateieni sunt transportaţi la şcoală cu căruţa unui localnic. „Avem un angajat din Mateieni care vine la serviciu dimineaţa şi ia cu el copiii din această localitate pentru a ajunge la şcoală. Săptămâna asta sperăm să găsim o soluţie şi să rezolvăm situaţia”, a spus Valentin Albu, viceprimarul comunei.

Aceasta nu este însă singura problemă cu care se confruntă instituţia. Astfel, din cauza majorărilor salariale, primăria a ajuns în imposibilitatea de a-şi plăti angajaţii, iar datoriile cresc în fiecare zi.

Luna trecută, conducerea primăriei a fost nevoită să ia 50.000 lei din cei 500.000 lei oferiţi de Guvern, pentru a putea plăti cei 14 angajaţi care ameninţau cu greva. Asta deşi bani primiţi de la centru erau pentru amenajarea unor fântâni de mare adâncime, după ce comuna a fost afectată de secetă. „Fondul de salarii este de aproximativ 80.000 lei, luna aceasta am reuşit să ne descurcăm după ce am trimis oamenii pe teren să încaseze bani de la populaţie. Am plătit celor de la energie electrică 3.000 de lei, fiindcă riscam să stăm fără curent”, a spus contabila primăriei. Potrivit contabilei, salariul mediu în cadrul instituţiei este de 6.000 de lei.

Şeful CJ cere rezolvarea situaţiei

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Costică Macaleţi, cere primarului rezolvarea cât mai rapidă a situaţiei. „Ca orice primar, cel de la Dimăcheni trebuie să-şi caute nişte sponsori pentru copii, la nivel de CJ nu am nici o soluţie, banii de urgenţă se dau pentru calamităţi, iar acolo nu este nici o calamitate. Stă la mâna conducerii primăriei să găsească nişte agenţi economici să facă un act de împrumut. Cel mai uşor e să stai si să spui că ai făcut adrese”, a spus şeful judeţului. Acesta a mai precizat că a vorbit cu cei din conducerea finanţelor botoşănene, care ar avea o soluţie. Astfel, printr-o decizie, aceştia pot să ofere o sumă de bani, săptămâna viitoare urmând a se demara procedurile în acest caz.