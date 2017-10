Comunicat de presă Nova Apaserv

« Alte stiri din categoria Actualitate

Referitor la articolul din presa locala, publicat in data de 20.10.2017 , privind lucrarile de investitii la priza de apa a acumularii Bucecea din administrarea A.B.A Siret ,in care au fost comunicate de catre reprezentantii A.N APELE ROMANE, o serie de informatii ce au prejudiciat imaginea SC NOVA APA SERV SA,

Informam utilizatorii serviciilor prestate de societate asupra urmatoarelor aspecte:

Administratia Bazinala de Apa Siret a transmis catre SC NOVA APASERV SA adresa nr.21029 din 13.10.2017, inregistrata la unitate sub nr.5643 din 16.10.2017 ,prin care se comunica operatului de apa al judetului Botosani ca A.B.A Siret realizeaza in regim de urgenta in perioada 16.10.2017-26.10.2017 doua lucrari de interventii cu finantare din surse proprii pentru punerea in siguranta a echipamentelor hidromecanice de actionare la priza de apa a barajului Bucecea.

Potrivit adresei mai sus mentionate,operatorul SC NOVA APASERV SA este informat cu privire la faptul ca pentru efectuarea acestor lucrari A.B.A Siret a obtinut avizul Agentiei de mediu nr.148 din 08.09.2017 si avizul Administratiei Nationale” Apele Romane” nr.20233 din 13.10.2017 ,iar alimentarea cu apa a municipiului Botosani se va realiza prin pomparea continua a apei in caminul de derivatie Catamaresti ,conform Deciziei de incadrare nr.148 din 08.09.2017 .Precizam ca aceste documente nu au fost anexate la adresa nr.21020 din 13.10.2017.

Deasemeni, in adresa mai sus mentionata , A.B.A Siret nu face nicio referire/avertizare la faptul ca pe parcursul derularii acestor lucrari pot interveni situatii neprevazute care ar putea avea ca rezultat furnizarea defectuoasa a serviciului de alimentare cu apa catre beneficiarii sai sau ca s-ar putea dispune chiar intreruperea alimentarii totale cu apa la un moment dat catre acestia .

Potrivit pct. VI art.9 din abonamentul de utilizare exploatare a resurselor de apa nr.1040 din 01.01.2015 intre Administratia Nationala “ Apele Romane” –Administratia Bazinala de Apa Siret ,in calitate de operator unic al resurselor de apa si SC NOVA APASERV SA , in calitate de beneficiar , ”cantitatile de resurse atribuite a fi utilizate/ exploatate sunt cele inscrise in anexele 1A, 1B SI 1.1 B care fac parte integranta din prezentul abonament”, A.B.A. Siret urmand a furniza operatorului un volum de apa asumat si defalcat, conform unui grafic de punere la dispozitie , pentru fiecare luna si cu un debit corespunzator calculat in m.c./ ora sau l/sec.

Modul in care A.B.A. Siret isi planifica si executa lucrari de interventii la obiectivele pe care le are in exploatare tine strict doar de responsabilitatea si competenta acestora si trebuie exclusa in totalitate orice incercare de implicare in vreun fel a operatorului S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani in desfasurarea acestora.

Reprezentantii SC NOVA APASERV SA au fost prezenti zilnic in teren la Bucecea in perioada 16-20 octombrie 2017 ,atat la nivel de U.E. Siret cat si la nivel de conducere a unitatii ,eliminand astfel in totalitate si afirmatia potrivit careia nu a existat comunicare intre unitatea noastra si A.B.A Siret. In toata aceasta perioada, operatorul a primit asigurari ca toate lucrurile vor decurge normal, conform prevederilor contractuale si nu vor exista nici un fel de sincope .

Mai mult, incepand cu data de 18 .10.2017 orele 20, cand s-a observant in dispeceratul S.C. Nova Apaserv S.A. reducerea cantitatii de apa bruta furnizata , lucru care a dus inevitabil la scaderea continua a nivelului din rezervoare , s-a trecut la o monitorizare continua ora de ora, atentionand pe cei de la A.B.A. Siret asupra celor ce se intampla .

Tot in aceasta perioada 16-18 octombrie , la solicitarea noastra , am primit asigurari ca pana la golirea barajului Bucecea va mai sosi o motopompa suplimentara, pentru situatii neprevazute, lucru care nu s-a concre-tizat,cei de la A.B.A Siret asumandu-si acest lucru.

La interventia si solicitarea reprezentantilor din Prefectura Botosani si C.J. Botosani ,joi 19 OCT. 2017 la pranz a fost adusa , montata si pusa in functiune pe amplasament o motopompa de la I.S.U. Botosani care a suplimentat dar nu in totalitate volumul de apa bruta necesar .

A patra pompa la care se face referire in comunicatul de presa , a fost adusa de la Galati de A.B.A. Siret si pusa in functiune abia in jurul orelor 20 , aceasta rezolvand in final volumul de apa bruta care este necesar ptr o buna functionare a statiilor de tratare.

Prin reprezentantul sau de la acea data, directorul tehnic-dezvoltare investitii ,din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane “ , in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocata in seara seara zilei de 19 oct.2017 orele 18 , si-a asumat si a recunoscut in mod public, greselile de organizare si de pregatire a lucrarilor de interventie .

In concluzie , A.B.A. Siret nu si-a respectat angajamentul asumat prin adresa cu nr. 21020 din 13.10.2017 potrivit careia”alimentarea cu apa a municipiului Botosani se va realiza prin pompare continua a apei…..”motiv pentru care operatorul regional S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani este exonerat de orice vinovatie privind ”disfunctionalitatile aparute in alimentarea cu apa a municipiului Botosani, precum si a altor localitati din judet “ pe durata lucrarilor de interventii efectuate de A.B.A. Siret.

Director General,

cs.jr. Albert Petru Tanasa