Lucrările majore la reţeaua de apă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Marţi seară au început lucrările la montarea unui cămin de apă în municipiu, lucrare care face parte din proiectul de modernizare şi extindere a reţelei de apă. Acesta va fi montat în faţa Uvertura Mall, iar lucrările vor fi finalizate mâine. „Se va lucra noaptea pentru a nu deranja traficul care este intens în acea zonă. În plus, vom ocupa o singură bandă de mers şi nu două aşa cum am cerut iniţial, în schimb va fi puţin zgomot care sperăm să nu deranjeze. Acest cămin pe care îl vom monta va transmite către Nova Apaserv debitul apei, presiunea precum şi alte informaţii de care operatorul de apă are nevoie”, a spus Cornel Iurac, coordonatorul lucrărilor. Construirea acestui cămin reprezintă una dintre ultimele lucrări înaintea recepţiei.

La începutul anului 2015 a fost semnat ultimul contract din cadrul masterplanului derulat de Nova Apaserv, acesta cuprinzând şi 90 de străzi din municipiu. În cadrul acestuia au fost efectuate lucrări şi în judeţ, iar valoare totală este de peste 120 de milioane de euro, dintre care în jur de 90 de milioane este contribuţia Uniunii Europene.

Proiectul a avut ca scop reabilitarea a 1.830 de metri liniari de reţele de distribuţie şi extindere a acestora cu 16.156 de metri liniari, precum şi construirea unei staţii de pompare a apei potabile, dar şi extinderea reţelelor de canalizare cu 33.605 metri liniari şi construirea a 13 staţii de pompare a apelor uzate.