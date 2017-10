Ridicarea şi blocarea maşinilor este tot mai aproape

« Alte stiri din categoria Actualitate

Regulamentul vizând circulaţia în municipiul Botoşani mai are de aşteptat până ce va fi votat de aleşi. Astfel, proiectul ce include şi măsuri aplicabile maşinilor parcate neregulamentar, nu se află printre proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute de consilierii municipali în şedinţa de marţea viitoare. Explicaţia este că primăria nu a primit la timp aviz din partea Poliţiei Municipiului. În aceste condiţii, regulamentul va fi dezbătut într-o şedinţă extraordinară a deliberativului local.

Potrivit reglementărilor legale, proiectele de hotărâre trebuie afişate pe site-ul primăriei cu cinci zile înainte de şedinţa ordinară, iar avizul favorabil a fost primit abia ieri.

„Au fost discuţii. Noi am avut o întâlnire cu poliţiştii pe circulaţie de la Poliţia Locală, am discutat şi astăzi (ieri - n.red.) am trimis răspunsul la primărie. Regulamentul a fost avizat. Noi am dat aviz pe partea de legalitate, de acum depinde de cei din primărie când noile măsuri vor fi puse în practică”, a declarat ieri comisarul şef Victor Ciubotaru, şeful Biroului Rutier Botoşani.

După ce regulamentul va fi aprobat de consilieri, noile reglementări vor fi aplicate cel mai probabil de luna viitoare. Prin regulament, tarifele propuse sunt de 250 de lei pentru ridicarea maşinilor, aceeaşi sumă pentru transport autovehicul ridicat, 35 de lei pe zi pentru depozitare, respectiv 30 de lei pentru blocare/deblocare roţi.

La parcările cu plată tariful este acelaşi, respectiv 1,5 lei pe oră. Din parcările cu plată vor fi ridicate doar maşinile lăsate pe locurile persoanelor cu handicap, pentru celelalte aplicându-se măsura blocării roţilor.

Abonamentele pentru locurile din parcările cu plată pleacă de la 10 lei pe zi până la 100 de lei lunar. Ridicarea maşinilor parcate neregulamentar va fi aplicată doar în cazuri excepţionale.

Eltrans îşi va începe noua activitate cu ridicarea celor 160 de rable abandonate pe domeniul public. Acestea ocupă locuri de parcare, dar strică şi imaginea oraşului.