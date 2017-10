Muncă titanică pentru procesarea donaţiilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Criza de personal în care se află Administraţia Fiscală din Botoşani, duce la situaţii critice. Astfel, un singur funcţionar al instituţiei a muncit patru luni, de multe ori şi în weekend, pentru a prelucra toate cererile de sponsorizare depuse în municipiul Botoşani.

Personalul insuficient a făcut ca abia acum să se încheie culegerea şi centralizarea tuturor informaţiilor privind donarea procentului de 2% din impozit în scopuri caritabile. Aproape 20.000 de cereri au trebuit centralizate manual, funcţionarul trecând aşadar de trei ori prin fiecare document: pentru a-l introduce în două programe diferite şi pentru a da număr de înregistrare fiecărei cereri.

În final au fost validate 17.400 de cereri, restul fiind anulate de aplicaţiile electronice din diverse motive. Cauzele anulării au constat în depunerea peste termenul limită de 25 mai, completarea greşită prin bifarea pe aceeaşi anexă atât a salariului cât şi a pensiei, sau depunerea paralelă - atât online cât şi scriptic. De asemenea, au fost peste 1.300 de contribuabili care ar fi trebuit să depună cererile în alte localităţi, sau chiar în alte judeţe ale ţării, specialistului de la Fisc revenindu-i sarcina de a căuta adrese, de a înregistra şi de expedia aceste cereri, fiind necesară o săptămână în plus şi o cheltuială ce ar fi putut fi scutită dacă sponsorii ar fi trimis online documentele către administraţiile de domiciliu.

Cereri pentru donaţii mai mici de un leu

O altă problemă sesizată de finanţişti a fost sponsorizarea din venituri mult prea mici. Documentele au fost anulate de aplicaţie din cauză că suma donată, în speţă procentul de 2%, este de sub 1 leu. „Dintr-un impozit al venitului de 16%, procentul de 2% este de cel puţin 1 leu dacă venitul este de măcar 313 lei. Dacă este sub acest nivel, cererea se depune degeaba”, a declarat un reprezentant al Fiscului.

De asemenea, au fost peste 1.000 de contribuabili care au depus cereri duble, sau chiar triple, pentru a-i împăca pe toţi cei care le-au solicitat ajutorul. Asta deşi legea precizează că donaţia se poate face o singură dată. „Iniţial am sunat şi am întrebat spre care ONG se îndreaptă banii, dar când am văzut că se adună teancurile, am lăsat validă prima cerere introdusă, iar restul le-am dat deoparte”, a mai explicat finanţistul.