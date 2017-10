Scandal între Primărie şi Agenţia de Mediu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Reprezentanţii Primăriei Botoşani şi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) nu au clarificat problema concesiunii pe care instituţia de mediu trebuie să o plătească municipalităţii. Instituţia ocupă un teren de 970 de metri pătraţi în zona centrală a oraşului, însă a transmis municipalităţii că nu va mai plăti concesiune, invocând o prevedere a Codului Fiscal.

Din luna iulie, de când a expirat contractul, reprezentanţii celor două instituţii au avut câteva runde de discuţii, însă fără rezultat.

„Referitor la solicitarea celor de la APM prin care ne rugau să analizăm posibilitatea de a nu plăti redevenţă pentru terenul ocupat de clădirea agenţiei, primăria îşi menţine punctul de vedere conform căruia, la fel ca şi alţi concesionari, ei trebuie să plătească redevenţa. Am analizat solicitarea dumnealor şi nu putem să le dăm răspuns favorabil”, a declarat viceprimarul Marian Murariu.

Potrivit edilului, cel mai probabil această chestiune va fi tranşată în instanţă.

Încă din anul 1992, APM are contract cu Primăria Botoşani, suma pe care a plătit-o fiind de 100 de lei vechi pe metru pătrat pe an. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 25 de ani şi a fost renegociat la 1 martie 2009, ajungându-se la o redevenţă de 7 lei metru pătrat pe an. Redevenţa a fost indexată anual cu indicele de inflaţie. Contractul a expirat în iulie 2017, după şedinţa de negociere ajungându-se la 57,59 lei pe metru pătrat pe an pentru suprafaţa ocupată de clădire, respectiv 11,07 lei pentru spaţii verzi şi accese. În total, APM ar trebui să achite anual 31.671 lei.

Poziţia APM este aceea că, potrivit Codului Fiscal, instituţiile publice nu datorează impozit şi taxă pe teren. „APM nu plăteşte impozit pe clădire şi taxă pe terenul concesionat, numai că redevenţa nu este o taxă şi trebuie plătită”, a concluzionat Marian Murariu.