Scandalagii liberi după ce au agresat poliţişti

« Alte stiri din categoria Actualitate

Doi botoşăneni care i-au ameninţat cu moartea pe poliţişti, au fost condamnaţi ieri de magistraţii Judecătoriei Botoşani la închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ultraj. Astfel, Gheorghe O., în vârstă de 47 de ani, s-a ales cu o pedeapsă de un an şi patru luni de închisoare, iar George Vlad T., de 26 de ani, a fost condamnat la un an, şase luni şi 20 de zile de detenţie, ambii urmând să fie supuşi unor termene de supraveghere, interval în care vor trebui să respecte mai multe măsuri. În plus, cei doi au fost obligaţi de instanţa de judecată să le plătească la doi poliţişti daune morale de câte 20.000 de lei.

Totul a plecat de la un fapt aproape banal petrecut în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2014, când cei doi au petrecut în „Gand Irish Pub”, iar la sfârşitul programului au refuzat să părăsească localul. Angajaţii au chemat poliţia, iar ce a urmat a fost o nebunie.

Tânărul a pus mâna pe o sticlă de votcă şi i-a ameninţat pe poliţişti, în timp ce Gheorghe O., şi-a dat jos pantalonii scoţându-şi organul genital. „Vă omor! Vă calc cu maşina! Ştiu unde stai, te fac eu pe tine şi pe familia ta!”, a ţipat acesta la unul dintre poliţişti, ameninţându-l totodată că-i va viola soţia.

A fost nevoie de intervenţia unui echipaj de jandarmi, dar ameninţările au continuat. Scoşi într-un final în stradă, cei doi au continuat scandalul. Ba mai mult, George Vlad T. l-a prins de gât pe un agent de poliţie şi nu i-a dat drumul decât în momentul în care unul dintre jandarmi i-a pulverizat în faţă un spray iritant lacrimogen.

Puşi la pământ şi încătuşaţi, ei au fost băgaţi în duba jandarmeriei, dar scandalul a continuat inclusiv în sediul Poliţiei Municipiului Botoşani, unde s-a solicitat prezenţa mascaţilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

Fapte negate în timpul anchetei

Audiaţi în timpul anchetei, cei doi nu au recunoscut nimic, susţinând că de fapt ei au fost victime. Ba mai mult, ei au depus plângere penală împotriva celor care au intervenit atunci. În schimb, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din pub şi din incinta sediului Poliţiei au scos la iveală adevărul.

Trimişi în judecată sub acuzaţia de ultraj, Gheorghe O. şi George Vlad T. au încercat să-şi demonstreze nevinovăţia însă, în urma procesului care a durat aproape doi ani şi jumătate, ei au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi. Sentinţa poate fi atacată cu apel.