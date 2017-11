Ministrul Daea îşi ţine directorii în instrucţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

În secolul internetului şi al videoconferinţelor, ministrul Petre Daea îşi cheamă subordonaţii lunar la Bucureşti pentru a-i instrui personal. Potrivit comunicatului de presă transmis de ministerul Agriculturii, acesta a avut în ultima zi de octombrie o întâlnire cu toţi directorii direcţiilor judeţene, în care le-a analizat activitatea şi progresele pe fiecare program guvernamental.

Mai mult, ministrul a sunat în timpul şedinţei diverşi fermieri din ţară pentru a-i întreba despre satisfacţia pe care le-o dau diversele programe finanţate de guvern şi despre modul în care colaborează cu direcţiile de care aparţin.

„Nu au fost fermieri din Botoşani sunaţi de domnul ministru, dar a doua zi după ce am fost la Bucureşti am mers în teritoriu şi am pus şi eu exact aceleaşi întrebări. Despre programul de tomate, care este la Botoşani un succes, despre condiţiile de vânzare şi alte detalii”, a declarat Cristian Delibaş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, adăugând că analiza făcută de ministru a fost pozitivă în ce priveşte judeţul Botoşani.

Mulţumit de rezultatul întâlnirii cu subalternii, ministrul a anunţat că va face astfel de instrucţii şi analize în fiecare lună. Petre Daea nu consideră prea mare efortul financiar de a-i aduce lunar la Bucureşti pe cei 40 de directori, plătindu-le transportul, diurna, eventual cazarea în capitală. Toate acestea în condiţiile în care ministerul dispune de un sistem de comunicare sonoră şi video de tip intranet, folosit, de altfel, de toţi miniştrii din ultimii ani.