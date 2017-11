Salariile funcţionarilor ajung de neplătit

« Alte stiri din categoria Actualitate

Funcţionarii din Primăria Botoşani şi instituţiile finanţate de la bugetul local nu vor mai primi în 2018 aceleaşi salarii. „Pentru acest an am găsit soluţii şi ne-am descurcat, pentru anul viitor, sigur nu. Nu dau o veste bună colegilor mei. Indiferent de câte economii am vrea să facem”, a spus primarul Cătălin Flutur. Potrivit oficialului, trebuie achitate obligaţiile din contracte, dar şi obligaţiile curente, de la iluminat public, salubrizare, deszăpezire, asigurarea utilităţilor în şcoli. „După ce vom inventaria toate aceste contracte şi obligaţii ale noastre, ne va rămâne la dispoziţie o sumă de bani care va merge şi pentru cheltuielile cu salariile”, a declarat edilul.

Calculele, făcute la nivelul primăriei, indică un necesar de 49 de milioane de lei pentru a plăti salariile în instituţie şi structurile subordonate în anul viitor, sumă imposibil de asigurat în condiţiile austerităţii financiare cu care se confruntă autorităţile publice locale. „Legea spune să ne încadrăm în buget”, a explicat primarul.

Drepturi salariale câştigate în instanţă

În primăvara acestui an, în primărie a fost aplicată decizia Curţii Constituţionale de aliniere a salariilor la drepturile câştigate în instanţă. În lipsa primarului, decizia de majorare a salariilor a fost semnată de Cosmin Andrei. „Când am încercat să îmi impun punctul de vedere şi chiar am primit şi câteva adrese prin care se spunea că Consiliul Local este cel care decide nivelul salariilor, atunci am dat bine pentru 700 de oameni cât lucrează în subordinea Primăriei. Acum nu ştiu cum o să se întâmple că trebuie să dea bine pentru 100.000 de locuitori ai municipiului Botoşani”, a mai spus primarul.

În iulie a intrat în vigoare legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Începând cu acea lună, în primărie, un muncitor necalificat are un salariu de 1.953 de lei, un muncitor calificat 2.784 de lei, iar un portar 2.203 lei. Valorile includ şi sporul de vechime. Secretarul municipiului are un salariu de 9.570 de lei brut. Indemnizaţia primarului Cătălin Flutur este de 13.050 de lei brut, în timp ce viceprimarii Cosmin Andrei şi Marian Murariu au câte 11.600 de lei brut.