Şansă la o nouă viaţă pentru un copil

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un copil, în vârstă de cinci ani, din Botoşani, a devenit cel mai tânăr pacient care a avut parte de un transplant de rinichi la Iaşi. Donatorul a fost un alt copil, în vârstă de şapte ani, care se afla în moarte cerebrală.

„Vreau să mulţumesc părinţilor care au fost de acord să doneze, ştiu că a fost o durere mare pentru ei. E greu să îţi pierzi copilul, dar e o bucurie să dai viaţă unui alt copil. Sper să fie puternici, vreau să le mulţumesc din suflet”, a spus mama micuţului care are, acum, un alt viitor în faţă.

Salvarea a venit după drama unei familii care şi-a pierdut copilul în urma unui accident de maşină, după ce a traversat printr-un loc nepermis, săptămâna trecută. În ciuda eforturilor medicilor, după aproape o săptămână acesta a fost declarat în moarte cerebrală, părinţii fiind de acord să doneze organele acestuia.

Dializă încă din primele zile de viaţă

Mama copilului care a primit şansa la o nouă viaţă povesteşte că micuţul a fost diagnosticat încă de la naştere cu mai multe probleme de sănătate, iar medicii nu îi dădeau şanse de supravieţuire. Atunci fusese diagnosticat cu insuficienţă cronică renală terminală, sindrom Gruber-Meckel (malformaţii congenitale severe, incompatibile cu viaţa), dar şi cu polidactilie, şase degete la o mână, şase la picioare.

„La nouă zile de la naştere am aflat că are mai multe probleme de sănătate. A fost foarte greu, de la trei săptămâni face dializă, iar cu ajutorul lui Dumnezeu am reuşit să facem acest transplant. Suntem bucuroşi că a fost lângă noi în aceşti ani, chiar dacă şansele erau minime încă de la naştere. De la Botoşani nu ni s-au zis foarte multe lucruri, doar că au mai fost copii în aceeaşi situaţie, dar care au murit”, a povestit Petronela Ş.

Timp de cinci ani, copilul a făcut drumul Botoşani-Iaşi pentru cele trei şedinţe de dializă pe săptămână, crescând efectiv în spital. Mama spune că abia aşteaptă să se întoarcă acasă, şi apoi să îl poată înscrie la grădiniţă, unde să meargă împreună cu alţi copii. „Venea mereu la dializă, nu zicea că nu mai poate sau că nu mai vrea. Din contră, doamnele de acolo au fost foarte ataşate de el. Practic a crescut sub ochii lor, şi a fost îndrăgit; avea şi el tabieturile lui, adică în fiecare zi când ajungea mai întâi le pupa pe asistente, apoi se întindea liniştit în pat şi stătea trei ore jumătate cuminte. A luptat pentru viaţa lui în orice clipă, a fost mereu activ, energic, are şi o personalitate unică şi un simţ al umorului deosebit”, a mai spus mama copilului.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.