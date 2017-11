Încă un focar de boală într-o fermă de oi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un nou focar de screpie a fost confirmat în judeţ, la o gospodărie din satul Berza, comuna Santa Mare. „Până acum am tratat totul ca pe o suspiciune, dar am primit rezultatul analizelor de la Bucureşti, care au confirmat prezenţa virusului. Este vorba despre o persoană ce deţine 381 de ovine şi 54 de caprine, dar asta nu înseamnă că toate au fost afectate. Am izolat locul, nu intră şi nu iese nici un animal, vom avea o discuţie şi cu proprietarul urmând să stabilim măsura finală pe care o vom lua. Avem de ales între ucidere, sacrificare sau genotipare”, a spus Minodora Vasiliu, directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA).

La începutul lunii septembrie, în trei gospodării din Suharău, Dobârceni şi Ungureni a fost confirmată prezenţa screpiei. La Dobârceni a fost descoperit într-o exploataţie cu trei oi, la Ungureni în una cu 326 de oi, iar la Suharău într-una cu 256 de ovine. La fel ca şi în cazul de la Santa Mare nu toate animalele erau afectate de virus. Astfel, dacă proprietarii din Dobârceni şi Ungureni au ales ca toate animalele să fie sacrificate, cel de la Suharău a ales genotiparea. „Operaţiunea constă în prelevarea de probe de sânge pentru a verifica fiecare animal în parte, pentru a vedea care este rezistent la screpie”, au spus reprezentanţii DSVSA.

Screpia este o boală neurodegenerativă, contagioasă, specifică ovinelor şi caprinelor de peste 18 luni, cu o evoluţie extrem de lentă. Cunoscută şi sub denumirea de boală tremurătoare a oilor, aceasta afectează sistemul nervos central şi se manifestă prin necoordonare în mers şi prurit intens. Screpia nu reprezintă un pericol pentru oameni, dar legea interzice comercializarea cărnii infectată cu acest virus.