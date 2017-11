Grevă spontană la APIA

« Alte stiri din categoria Actualitate

Aproximativ 30 de angajaţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi-au întrerupt activitatea, ieri dimineaţă, pentru a-şi exprima nemulţumirile asupra faptului că salariile vor scădea de anul viitor, din cauza trecerii contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

Oamenii spun că, în primăvara acestui an, ministrul Agriculturii le-a promis majorarea salariilor, deşi ei nu au cerut acest lucru, iar acum au constatat faptul că lefurile le vor fi scăzute cu sume cuprinse între 600 şi 2.800 lei, de la 1 ianuarie anul viitor. „Întotdeauna când am fost solicitaţi noi am răspuns apelului şi am lucrat chiar şi în trei schimburi, pentru a se plăti la timp subvenţiile. Nu cerem decât să fim respectaţi şi să ni se păstreze salariile actuale”, a spus unul dintre angajaţi.

Venitul mediu în cadrul instituţiei este de aproximativ 7.000 de lei brut, unul dintre cele mai mari din sistemul bugetar din Botoşani.

„Să fie liniştiţi şi să muncească”

Proteste au mai fost organizate şi în alte centre APIA din ţară cum ar fi Vaslui, Iaşi, Hunedoara, Buzău, toţi protestând din cauza perspectivei scăderii salariilor.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis protestatarilor „să fie liniştiţi şi să muncească”. „Nu cred că sunt în situaţia să se plângă acum de salarii. Le transmit faptul că până la începutul anului mai este. Acum, trebuie să daţi subvenţiile, pentru că avem bani în buget şi aceştia trebuie să plece către fermieri, nu să-i blocăm prin minister, pentru că s-ar putea să dăm socoteală pentru treaba asta”, a declarat ministrul.

Potrivit oficialului, salariul pe care acesta îl încasează este uneori sub cel al unui funcţionar de la APIA. Potrivit liderilor de sindicat, nemulţumirile angajaţilor din teritoriu au fost prezentate încă din vara acestui an, atât conducerii APIA, cât şi ministrului Agriculturii, însă au fost amăgiţi de fiecare dată.