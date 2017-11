Bătrână adusă la disperare de datorii

« Alte stiri din categoria Actualitate

O botoşăneancă în vârstă de 82 de ani a ajuns în pragul disperării. „Aproape că nu mai am lacrimi, pentru că nu văd ieşire din problemele mele”, aşa îşi începe povestea Maria Ababei. Femeia are o pensie de 520 de lei, iar din această cauză a ajuns să acumuleze datorii uriaşe şi trăieşte în fiecare zi cu groaza că îşi va pierde locuinţa.

Femeia locuieşte într-un apartament cu două camere, împreună cu fiul său în vârstă de 40 de ani, care recent a fost operat la stomac. În apartamentul modest se văd urmele frigului pe care l-au îndurat în urmă cu două ierni, când nu a avut căldură deloc. Acum sunt încălzite doar caloriferele din sufragerie şi dormitor, acolo unde stă fiul femeii. În baie caloriferul a fost blindat, iar de la subsol vine un miros greu, iar uneori în casă intră şi şobolani. Blindat este şi caloriferul din bucătărie, dar şi robinetul de apă caldă.

Pereţii sunt cuprinşi de igrasie, dar puterile nu o mai ţin să dea cu var.

Somaţii de executare silită

Cu lacrimi în ochi, Maria Ababei spune că la asociaţia de proprietari figurează cu o datorie de 5.203 lei, în timp ce la Modern Calor a primit o adresă prin care este înştiinţată că trebuie să plătească 8.498 de lei, în caz contrar urmând a fi executată silit, iar cheltuielile de executare se ridică la 1.500 de lei.

Restanţa la Modern Calor este astronomică în raport cu cei 490 de lei drepturi trecute pe cuponul lunar de pensie, unde figurează şi reţineri de 30 de lei.

Din bruma de bani, bătrâna plăteşte factura la energie electrică, pentru a nu rămâne în întuneric, mai plăteşte şi la asociaţie, mai cumpără cu ţârâita şi medicamente, iar pentru mâncare abia dacă mai rămâne ceva.

Pe masa din bucătărie femeia avea doar câteva felii de pâine pe care le-a uscat în cuptor, o farfurie cu câţiva cartofi prăjiţi şi o cratiţă cu ciorbă, tot cu cartofi, aceştia fiind practic alimentul de bază. Frigiderul este aproape un obiect de decor, înăuntru fiind doar două pahare cu iaurt, iar în congelator sunt doar câteva legume.

Reproşuri din partea vecinilor

Problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani sunt arătate de hârtiile ţinute într-o sacoşă, chemări în judecată, eşalonări la plată, somaţii, iar de parcă greutăţile cu care se confruntă nu ar fi de ajuns, ea trăieşte şi cu povara reproşurilor aruncate de vecini, care de câte ori o întâlnesc îi spun să-şi plătească datoriile.

Singura alinare pe care o are femeia sunt rugăciunile din cărţile primite de pe la biserici, iar singura „avere” sunt 15 lei pe care-i ţine în Biblie.

„Mi-aş dori să mă ajute cineva să pot să-mi plătesc datoriile. Poate se vor găsi nişte oameni cu suflet bun să mă ajute. Nu am plătit că nu am vrut, ci pentru că nu am avut. Nu ştiu ce să fac şi unde să mă duc”, s-a plâns femeia.