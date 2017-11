Black Friday cu reduceri cosmetizate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşănenii au luat cu asalt ieri dimineaţă magazinele din municipiu pentru a profita de reducerile de Black Friday. În comparaţie cu anii trecuţi, însă, potenţialii clienţi au părut ceva mai cumpătaţi. „Am avut reduceri la televizoare, maşini de spălat, frigidere, laptopuri şi telefoane. A fost aglomerat, dar parcă faţă de alţi ani au mai scăzut vânzările. Se putea şi mai bine. De departe cele mai întrebate şi vândute au fost televizoarele”, a spus reprezentantul unui magazin de electrocasnice din oraş.

În catalogul cu produse oferit clienţilor din magazin, preţurile erau reduse cu până la 50%. Un televizor care înainte costa 2.700 de lei se putea cumpăra cu 2.000 de lei, telefoanele mobile aveau reduceri de până la 300 de lei, iar o maşină de spălat cu un „preţ iniţial” de 3.500 de lei se putea cumpăra şi cu 2.100 lei.

Clienţi nemulţumiţi

La fel ca şi în anii precedenţi, au existat şi mulţi clienţi care s-au arătat dezamăgiţi de ofertele magazinelor. Astfel, cei care au urmărit preţurile produselor au constatat că, în unele cazuri, nu doar că nu exista nici o reducere, ci preţurile erau chiar mai mari decât în mod normal.

„Am urmărit un model de televizor pe care mi-l doream, dar e mai scump acum decât înainte. Preţul lui «redus» este de 3.000 de lei, iar înainte era de 2.900 de lei”, a spus un client, care a luat ieri la rând magazinele de profil încă de dimineaţă.

Oferte false au observat şi cei care au dorit să comande de pe internet. „Mă felicit că nu am aşteptat Black Friday pentru cumpărături. Acum zece zile m-a lăsat maşina de spălat şi a trebuit să iau alta în timp foarte scurt. Am găsit una la ofertă, pe site-ul pe care îl folosim cel mai des pentru cumpărături online. Era la reducere de la 1.200 la 799 de lei. De Black Friday am fost curioasă să văd cât ar fi fost acelaşi produs la reducere şi am aflat cu stupoare că era prezentat ca mare ofertă, cu reducere de la 1.200 la 949 de lei, pe acelaşi site, deci costa mai mult de Black Friday”, a declarat Ana M.

Reduceri false au fost nu doar la electrocasnice, ci şi la cărţi. „O carte de beletristică a costat pe tot parcursul anului 12 lei, iar acum câteva zile preţul acesteia a ajuns la 20 de lei. De Black Friday a fost ieftinită până la 9 lei, pentru a părea o reducere mare”, a spus un alt client.

Au existat, însă, şi reduceri reale în cazul magazinelor online. De altfel, pe internet clienţii pot verifica mult mai uşor preţurile produselor. „Îmi doream o anumită marcă de ceas şi am urmărit evoluţia preţului timp de trei luni. Site-ul de pe care am comandat produsul a făcut reducere reală, ceasul costa 600 de lei şi l-am cumpărat cu 390 lei, cu tot cu transport”, a spus un botoşănean.

Majorarea preţurilor înainte de Black Friday este o tehnică des folosită de marii retaileri, pentru a oferi iluzia unei reduceri imense în această perioadă a anului.

