Ciclonul ne prinde fără contract de deszăpezire

Autorităţile judeţene din Botoşani sunt şi în acest an surprinse că în prag de iarnă este posibil să ningă. Potrivit meteorologilor, în acest weekend, mai precis în noaptea de sâmbătă spre duminică, în România va pătrunde, prin nordul ţării, ciclonul Peter, care va aduce precipitaţii sub formă de ploaie sau lapoviţă şi ninsoare. De acest fenomen va fi afectat şi judeţul nostru, iar autorităţile judeţene nu au încă semnat un contract pentru deszăpezire, deşi cel precedent a expirat în luna martie a acestui an.

Astăzi, la Botoşani, cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei, urmând ca în cursul nopţii să-şi facă apariţia aversele sub formă de lapoviţă sau ninsoare. Temperaturile vor fi cuprinse între 7°C, maxima şi 3°C, minima. Mâine, în prima parte a zilei, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar temperaturile vor fi cuprinse între 7°C, maxima şi -2°C, minima.

Luni, cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei, iar maxima zilei va fi de 7°C, în timp ce minima va fi de -2°C. Marţi, norii vor fi prezenţi mai ales dimineaţa, spre seară fiind posibile aversele de ploaie. Temperaturile vor fi cuprinse între 7°C, maxima şi -1°C, minima.

„Momentan sperăm să nu ningă”

Avertismentul meteorologilor i-a prins nepregătiţi pe reprezentanţii judeţului, care nu au reuşit în cele nouă luni de la expirarea vechiului contract multianual pentru deszăpezire să încheie un nou acord.

Apelat pentru a explica cetăţenilor cum se va interveni pe cei aproximativ 670 de kilometri de drum judeţean în cazul unei ninsori, directorul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri (DJDP), Cătălin Gheorghian, nu a răspuns la telefon.

Nici conducerea Consiliului Judeţean, cea în a cărei subordonare se află DJDP, nu lămuresc situaţia. „Noi suntem mai avansaţi în proceduri la licitaţia pentru deszăpezire decât cei de la Iaşi şi Suceava. Momentan sperăm să nu ningă”, a spus Dorin Birta, vicepreşedintele CJ.

Licitaţia ar fi trebuit să aibă loc la începutul acestui luni. Prefectul Dan Şlincu spune că săptămâna viitoare trebuie să prezinte ministrului de Interne o situaţie actualizată în privinţa stocurilor de material antiderapant şi a utilajelor de deszăpezire, iar cu această ocazie îi va fi comunicată situaţia de la stadiul licitaţiei contractului pentru deszăpezire.

Dacă în privinţa drumurilor judeţene situaţia este dezastroasă, în privinţa drumurilor naţionale lucrurile stau altfel. Reprezentanţii Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) spun că sunt pregătiţi să intervină în cazul în care vremea o va cere. „Noi avem stocuri de sare şi nisip dacă va fi polei, iar utilajele de deszăpezire sunt pregătite în baze”, a spus Viorel Zacreţchi, directorul SDN.

Cei mai afectaţi de eventualele ninsori şi de depunerea poleiului sunt şoferii, care în aceste condiţii trebuie să aibă echipate maşinile cu cauciucuri de iarnă. Potrivit legii nu există o dată exactă când anvelopele de iarnă trebuie montate, ci trebuie ţinut cont de starea vremii.

Dispecerate pentru starea drumurilor:

- Dumuri judeţene: 0231/510.792;

- Drumuri naţionale: 0231/516.524 sau 0231/514.395;

- Municipiul Botoşani: 0231/517.007

- informaţii pot fi aflate şi de pe aplicaţia DSU a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă