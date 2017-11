Ajutoare de la Formens pentru sinistraţii din Primăverii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Familiile sinistrate din strada Primăverii vor primi de la societatea Formens 25.000 de euro, ajutor care acoperă aproximativ jumătate din costul lucrărilor de reabilitare a blocului afectat de explozia produsă pe 15 septembrie.

Cinci locatari, însoţiţi de Constantin Costic, preşedintele asociaţiei, s-au prezentat ieri la Primăria Botoşani, unde au discutat în primă fază cu viceprimarul Marian Murariu, care a semnat ieri autorizaţia de construcţie pentru începerea lucrărilor.

La ieşirea din biroul viceprimarului, oamenii s-au declarat îngrijoraţi de venirea iernii şi de faptul că lucrările la bloc încă nu au început. Aceştia au discutat şi cu primarul Cătălin Flutur, căruia i s-au plâns că nu le vor ajunge banii şi l-au rugat să intervină pentru ca ei să primească şi ajutorul aşteptat de la Ministerul Muncii.

„În câteva zile vine îngheţul. Aici la dumneavoastră, în faţă, totul este împodobit, noi unde facem Crăciunul? O să venim aici”, a declarat un reprezentant al sinistraţilor.

Cătălin Flutur le-a reamintit însă oamenilor că tot ce a ţinut de municipalitate a fost făcut. „Nu numai că am urgentat, dar am făcut tot ce ne-a stat în putinţă. Am dat acel ajutor de urgenţă de la Primărie, am contactat primul expert care ne-a dat acea soluţie. Tot noi am făcut şi numai eu ştiu cât l-am rugat pe domnul Szalontay pentru că ştiam că lucrează pe parte de structuri şi nu pe fundaţii”, a declarat Cătălin Flutur.

Totodată, primarul a dat asigurări că va lua legătura cu reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care a promis un ajutor financiar pentru sinistraţi.

După discuţiile de la primărie, locatarii s-au întâlnit cu prefectul Dan Şlincu, căruia i-au cerut să urgenteze demersurile vizând acordarea ajutorului de la Ministerul Muncii. „Săptămâna aceasta se doreşte să se intre pe o Hotărâre de Guvern cu alocarea acestor sume. Dacă nu, săptămâna viitoare. O să primiţi sigur, fiţi liniştiţi”, i-a asigurat prefectul.

Cel mai probabil, fiecare familie va primi câte 7.000 de lei, sume care, adunate la banii asiguraţi de Formens, ar putea acoperi costurile lucrărilor de reabilitare a blocului.