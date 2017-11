Lucrări demarate pentru construirea unui nou spital

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ieri au fost demarate lucrările la noul Spital de boli cronice şi îngrijiri paliative, unitate care va fi ridicată lângă Spitalul de Recuperare „Sfântul Gheorghe”. Demersurile pentru investiţie au fost începute în urmă cu patru ani de deputatul Tamara Ciofu, care a fost prezentă ieri la demararea lucrărilor. „Am încercat să creez un liant între autorităţile statului, Direcţia de Sănătate Publică, Primăria Botoşani, CNI, Spitalul Sfântul Gheorghe şi în felul acesta am reuşit împreună, într-o echipă, chiar dacă au fost câteva lucruri cu care nu am fost de acord şi unii şi alţii, până la urmă am reuşit să ajungem în acest stadiu şi, în sfârşit, să fie aprobată lucrarea”, a declarat Tamara Ciofu.

Noul spital este destinat bolnavilor care sunt în stadii terminale ale unor boli cronice grave şi care în felul acesta pot fi îngrijiţi de personal de specialitate.

Valoarea investiţiei este de 15,6 milioane de lei, iar durata de execuţiei este de 22 de luni, începând de ieri. Noul spital este finanţat de Compania Naţională de Investiţii, fondurile acoperind şi necesarul de dotări şi obiecte tehnico-sanitare.

Baza de tratament existentă în Spitalul de Recuperare va fi completată de Ministerul Sănătăţii, pentru a se putea asigura servicii medicale şi pacienţilor noului spital.

Mihai Tincu, consilier municipal PSD, le-a spus reprezentaţilor firmei Victor Construct, executantul lucrărilor, că speră că nu vor fi probleme în derularea acestui proiect.

â