Misiune de groază pentru salvatori

Un echipaj de ambulanţă chemat pentru a salva o viaţă nu a fost lăsat să intervină chiar de către rudele bolnavei, care solicitaseră ajutor. Supăraţi că autospeciala ar fi ajuns târziu, apropiaţii pacientei au spart parbrizul ambulanţei, iar echipajul a avut nevoie de ajutorul poliţiei.

Totul s-a întâmplat ieri dimineaţă, în localitatea Manoleasa, unde rudele unei femei de 83 de ani, cu dispnee, au sunat la 112 pentru a spune că femeia se simţea rău. Aşa cum prevede protocolul, la faţa locului a fost trimis cel mai apropiat echipaj de Ambulanţă, şi anume cel de la Săveni. Ajunşi la faţa locului, cei de la Ambulanţă au fost agresaţi.

„Mă uităm să văd o persoană care să îmi fac semn să opresc. Erau trei persoane care ştergeau geamul la o maşină, am trecut vreo 30 de metri, după care am dat cu spatele să îi întreb unde e pacientul. În momentul în care am frânat, m-am trezit cu un pumn în parbriz şi s-a spart. Erau foarte recalcitranţi. Nu am putut sta de vorbă cu ei. Când am văzut ce se întâmplă, asistenta a închis uşa, am văzut că am loc şi am plecat la poliţie. Am făcut actul medical, dar după ce a venit poliţia”, a spus Petre Pantalon, ambulanţier în cadrul SJA Botoşani. Când a ajuns şi poliţia, nu s-a mai putut face nimic pentru pacientă.

Agresiuni frecvente din partea rudelor pacienţilor

Reprezentanţii SJA spun că au ajuns cât au putut de repede la acest caz. „Echipajul a ajuns în aproximativ 28 de minute, chiar dacă era ceaţă şi un carosabil umed. Într-adevăr, în cadrul unei resuscitări, este important şi un minut. La majoritatea cazurilor, într-o modalitate sau alta, persoanele reproşează timpul, bruiază intervenţia. Pe noi nu ne-ar interesa un comportament privilegiat, ci unul decent, ca să ne desfăşurăm activitatea în condiţii bune pentru pacient”, a precizat medicul Nicuşor Curteanu, purtător de cuvânt în cadrul SJA Botoşani.

De cealaltă parte, rudele bătrânei susţin că ambulanţa a întârziat prea mult şi pun totul pe seamă nervilor. „Totul a fost din vina lor. Eu am făcut semn să oprească şi m-am sprijinit de parbriz. Ei au spus că pleacă, că îşi termină tura. Într-adevăr, am dat puţin cu mână, dar puţin. Au văzut că eram nervoşi că au venit după o oră. A durat 40 şi ceva de minute. Eram puţin nervoşi că au ajuns târziu şi au crezut că avem chef de scandal. Ei spun că nu au intrat în casă din cauza voastră. Nu e adevărat. Ne-am rugat de ei să intre”, a spus Andrei Banariu, nepotul bătrânei decedate.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au întocmit pe numele agresorilor un dosar penal pentru distrugere.

Pedepse prevăzute de Codul Penal

Codul Penal prevede şi pedepse pentru împiedicarea intervenţiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent şi grav pentru viaţa sa, iar pedeapsa este de până la trei ani de închisoare. Procurorii spun însă că, deocamdată, nu poate fi luată în calcul şi această infracţiune, rămânând doar cea de distrugere.

